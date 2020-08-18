100 тысяч постоянных рабочих мест будет дополнительно создано в  РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет дополнительно создано 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшения социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов будет дополнительно создано 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в четырех регионах наблюдается хорошая динамика реализации мер по поддержке занятости.

«В целом, в четырех регионах в реализации мер поддержки занятости следует отметить хорошую динамику. Это Шымкент, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. Низкие показатели в Западно-Казахстанской области», - добавил Аскар Мамин.