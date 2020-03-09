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100 тысяч деревьев будет высажено в Нур-Султане в 2020 году
9 Марта 2020 05:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведется работа по подготовке к весенней посадке цветов, кустарников и деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
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7 марта заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев ознакомился с работой теплиц ТОО «Жасыл жер» и ТОО «Астана-Зеленстрой».
В рамках плана озеленения и благоустройства в текущем году будет увеличено количество цветников в столице до 6 млн.штук зеленых насаждений. С этой целью будут приведены в порядок улицы, дворы, общественные пространства столицы.
В теплицах ТОО «Астана-Зеленстрой» и ТОО «Жасыл жер» уже выращено более 4,5 млн цветов.
По словам Алтынбека Кайсагалиева, все семена проходят лабораторные исследования на соответствие стандартам.
Заместитель акима города также побывал в лесном питомнике «Астана-Зеленстрой», где на площади 350 га земли выращиваются более 300 тыс. деревьев и 60 видов кустарников.
«В этом году будет продолжена массовая посадка саженцев. Планируем посадить 100 тыс. деревьев различных пород, и на сегодняшний день ведется подготовка посадочных мест.
Также будут проведены экологические мероприятия по уборке мусора в парках, скверах и улицах столицы. Ведется работа по улучшению ландшафтного дизайна столицы, в том числе посредством оригинальных флористических решений», - сказал заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.
Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Акимат,
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