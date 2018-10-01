100 тысяч человек задействованы в реализации проектов «Нұрлы жол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2015-2017 годы в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» строительством и реконструкцией автодорог, имеющих международное и республиканское значение охвачено свыше 5,6 тыс. км, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИР РК Амангельды Беков.

«В текущем году в рамкаx государственной программы «Нұрлы жол» ведется реализация 24 автодорожных проектов с охватом реконструкцией 4,6 тыс. км, из них 22 проекта переходящих», - сказал он.

По данным спикера, в настоящее время ведутся строительные работы по проектам Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Кандыгаш-Макат, Бурылбайтал-Курты, Калбатау-Майкапшагай, Мерке-Бурылбайтал и Юго-Западный обход Астаны.

«Начаты работы по строительству вахтового городка и мобилизации техники на участке Узынагаш-Отар и до конца года планируем начать реконструкцию участка Балхаш-Бурылбайтал. По проекту Актобе-Макат на участке Актобе-Кандыагаш протяженностью 159 км и автодороги Атырау-Астрахань протяженностью 277 км, в настоящее время принято решение о смене источника финансирования с ИБР на АБР и ЕБРР. С учетом данных обстоятельств за счет средств республиканского бюджета, АО «НК «КазАвтоЖол» начаты работы по реализации реконструкции 120 км на участках Актобе-Кандыгаш (60 км), Атырау-Астрахань (60 км)», - сообщил заместитель председателя Комитета автомобильныx дорог.

Как отметил Амангельды Беков, сейчас начаты работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) на принципах ГЧП с завершением в 2021 году.

«В целом в реализации проектов «Нурлы жол» с учетом местной сети автодорог задействовано 100 тыс.человек. При дорожном строительстве используются свыше 95% материалов казахстанских производителей. Всего по итогам года планируется открыть движение на 528 км», - сказал он.

Особое внимание, по словам спикера, уделяется развитию объектов дорожного сервиса. Активно ведутся работы по приведению в надлежащее состояние существующих объектов дорожного сервиса и качества предоставляемых ими услуг.

«На сегодняшний день, по итогам инвентаризации на республиканской сети имеются 1 859 единиц объектов, из них по итогам 1 полугодия т.г. соответствует Национальному стандарту 42% (780 единиц) объектов. До конца года планируется довести общее количество соответствующих Национальному стандарту до 850 единиц или 45% от общего числа объектов дорожного сервиса», - отметил Амангельды Беков.

Кроме того, по словам спикера, наряду с улучшением существующих объектов ведутся работы по строительству новых объектов с полным спектром услуг и установке павильонов модульного типа KazWay по требованиям Национального стандарта. А также ведутся работы по внесению информации об объектах сервиса в цифровую карту IRU Transpark, Google Maps, Яндекс Карты.

Автор Лаура Амантаева