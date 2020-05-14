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    100 томов по вопросам абаеведения планируют издать в Казахстане

    14 Мая 2020, 01:06

    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее прошла республиканская научная онлайн-конференция «Адамзаттың Абайы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    З аместитель директора библиотеки Гульмира Нугуманова, рассказала, что в преддверии празднования 175-летия со дня рождения Абая Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая провела республиканскую научную онлайн-конференцию на тему «Адамзаттың Абайы». В мероприятии приняли участие ученые абаеведы, исследователи, поэты и писатели, историки, литературоведы, библиотекари.

    Открыла встречу с поздравительной речью модератор конференции, заместитель директора библиотеки имени Абая Гульмира Аязбаева, напомнив участникам, что в мае 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании юбилея Абая Кунанбаева и при этом акцентировала внимание на статью главы государства «Абай и Казахстан в ХХІ веке».

    В своем выступлении ученый, доктор философских наук, профессор Национальной академии наук Казахстана, абаевед Г. Есим отметил, что главная задача донести взгляды Абая до мирового сообщества и дополнил словами поэта: «Глупые люди не могут объединиться как нация и сформировать страну. Только единицы, то есть отдельные личности, точнее, правители и святые, говорил хаким Абай, выражавший мнение народа».

    С докладом «Абай - әлемдік өркениеттің рухани қазынасы» выступил заведующий отделом абаеведения, литературы и искусства новой эпохи института имени М.О. Ауэзова, профессор Серикказы Корабай.

    «Творчество Абая, олицетворяющего собой великую мудрость, культуру, литературу и искусство казахского народа, должно быть определено как казахское самопознание. Абай не делил человечество на расы, религии, говорил о том, что нужно любить всех людей как братьев. Этот тезис характеризует Абая как ренессансную личность. У гармоничного человека есть три качества», - отметил С. Корабай.

    При этом исполняющий обязанности директора государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея «Жидебай-Борили» Т. К. Шанбай обратил внимание участников конференции на прошлое и настоящее музея, заявив, что «Музей Абая – это духовный центр». Планируется большая издательская работа, выпуск энциклопедии «Музей Абая», атласа «Жидебай» на трех языках и 100-томное издание «Вопросы абаеведения».

    В завершение онлайн-встречи руководитель отдела периодики библиотеки имени Абая Ж.А. Манжибаева выступила с темой «Абай на страницах редких изданий» и познакомила участников конференции с редкими изданиями и публикациями, имеющихся в фонде библиотеки, на страницах которых отражается литературная и общественная деятельность Абая.

    В библиотеке Абая отметили, что протокол по вопросам, поднятых на конференции будет направлен в Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова, а также все материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике и с полнотекстовыми докладами участников можно познакомиться на сайте библиотеки Абая.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Юбилей Абай
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