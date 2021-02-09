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    100% таможенных деклараций представляются дистанционно – Минфин РК

    9 Февраля 2021, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о внедренных цифровых технологиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2019 году нами внедрены информационные системы Астана-1, электронные счета фактуры и система управления рисками. Сегодня 99% налоговых и 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. Наиболее эффективным стало внедрение системы «Электронные счета-фактуры». Это позволило отслеживать сделки между контрагентами в онлайн режиме», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Кроме того, расширили применение Системы управления рисками.

    «Система наделена инструментами аналитики больших данных и интеллектуального анализа с возможностью машинного обучения. В целом, нами создано 86 различных моделей рисков, обработано более 12 млрд цифровых документов. В результате, за счет цифровизации и администрирования в 2019 году дополнительно обеспечено 916 млрд тенге», - отметил министр.

    Спикер также напомнил, что с 2020 года произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ.

    «Здесь важно вовлекать общество в борьбу с теневой экономикой. Есть положительный опыт по стимулированию граждан сообщать о нарушениях в торговле и услугах. Внедренная в прошлом году информационная система «Е-окно» объединила 13 информсистем, выдающих разрешительные документы. Время получения услуг сократилось с 30 до 5 дней. По итогам 2020 года, за счет администрирования и цифровизации дополнительно обеспечено 710 млрд тенге налоговых поступлений», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан Налоги
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