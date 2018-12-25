100 социальных инициатив реализовано в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Программа «Рухани жаңғыру» стала имульсом для воплощения порядка 100 социальных инициатив, в реализацию которых вложено более 8 млрд. тенге спонсорских средств, передает управление внутренней политики.

В Акмолинской области сегодня 900 меценатов, в том чиле 69 организаций, оказывающих всевозможную помощь родному краю.

Только в Целиноградском районе в этом году инициировано 9 проектов. Так, в марте завершилось строительство начальной школы на 50 мест в селе Отаутускен. Школу подарил родному селу учредитель ТОО «Көкше Жемчуг» Жакенов Канат.

Значительные средства в развитие села и поднятие уровня жизни людей вкладывает генеральный директор ТОО «Родина» Иван Сауэр. К примеру, им инициирован капитальный ремонт семейно-врачебной амбулатории в селе Родина. В этом году в поселке Зеленый Гай завершилась реконструкция здания сельского клуба под культурно-оздоровительный комплекс.

В селе Маншук благодаря основателю ТОО «BI Group», уроженцу села Бауыржану Исабаеву для молодых специалистов открыло свои двери пятиквартирное общежитие. Кроме того, в районе благодаря спонсорам возводятся еще две новые школы и детский сад.

Сандыктауский район также гордится своими уроженцами. Среди них директор ТОО «Свободное» Александр Закусилов, реализовавший сразу четыре проекта в селе Максимовка - 10-ти квартирный дом для молодых специалистов, хоккейный корт, микроавтобус для подвоза детей, капитальный ремонт школы, текущий ремонт дороги.



Также в селе Максимовка открылся свой краеведческий музей, строительство которого стало возможно благодаря частным вложениям директора ТОО «Концерн «Цесна-Астык Николая Мещерякова.



Исполняя волю покойной супруги - известной в стране предпринимательницы, благотворителя и общественного деятеля, Канат Асаубаев передал в дар городу Степногорск коттедж, в котором сегодня разместился Центр социальной поддержки «Өмір» для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия.



Стоит отметить, что меценаты сегодня в своих добрых делах учитывают современные тенденции. Так, в унисон внедрению цифровых технологий генеральный директор ТОО «Степногорск-Энергокомплекс» Алтынбек Каршегенов спонсировал три модельные библиотеки в поселках Бестобе, Шантобе и Степногорское.

Благодаря спонсорской помощи директора ТОО «Степногорский горно-химический Комбинат» Игоря Татарова в городе открылся кабинет робототехники в бизнес-инкубаторе «Start Up Stepnogorsk», оснащенный новейшими наборами LEGO Education, на основе которых можно претворять в жизнь самые смелые задумки: моделировать и программировать самых настоящих роботов, обладающих многочисленными функциями и способностями.

Меценаты Акмолинской области признаны на республиканском уровне. Так, по итогам 2018 года два акмолинских мецената Бауржан Исабаев и Уалихан Арипов стали лауреатами премии «Жомарт жүрек».



