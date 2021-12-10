100 рассказов о независимости: «Здесь будет главный город независимого Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги. Стоит отметить, что 10 декабря в 1997 году город Акмола (Нур-Султан) был объявлен столицей Республики Казахстан. В этой связи, сегодня мы предлагаем читателям рассказ о столице Независимого Казахстана.





«Здесь будет главный город страны»

Сара МУСТАФИНА

Журналист

Решение о переносе столицы из Алматы в тогдашнюю Акмолу руководству страны далось непросто. Было очень много противников. На эту тему рассказано и написано немало историй и интервью. А я очень хорошо помню раннее утро 14 декабря 1994 года, когда нас с главным редактором Фотохроники КазТАГ А.Устиненко включили в группу зарубежных дипломатов, которым Администрация Президента и наше Министерство иностранных дел хотели показать, где будет новая столица. На тот момент глава области Георгий Браун, показывая рукой на заснеженные заросли камыша, сказал: «Здесь будет главный город независимого Казахстана». Помню, как от холода клацал зубами иранский посол, и Браун надел на него свою норковую шапку. Потом, когда мы поздним вечером возвращались назад, посол Ирана хотел вернуть шапку, но услышал от акима в ответ: «Мы, казахи, назад подарки не принимаем». Лучше всех в делегации был экипирован глава канадской дипмиссии. Он тогда пошутил, что зря так тепло оделся.

Запомнилась мне и осень 1996 года, когда состоялось заседание актива Акмолинской области с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева. Оно было судьбоносным. Несмотря на прямые и завуалиарованные противоречия, Глава государства убедил казахстанцев – новой столице быть! Первыми это решение поддержали министерства путей сообщения и сельского хозяйства, их сотрудники переехали в Акмолу в начале декабря 1997 года. На вокзале, когда мы группой журналистов встречали поезд с Президентом Казахстана, глава железных дорог страны того времени Юрий Лавриненко пообещал сделать путь в новую столицы из Алматы максимально коротким. Сейчас так и есть: вечером садишься в поезд – и рано утром вы уже в Нур-Султане.

Также памятны июньские дни 1998 года, когда проходило масштабное празднование в честь новой столицы Казахстана. В то время меня назначили руководителем творческой группы по освещению торжеств, которые длились весь месяц. Это и передача «ключа столицы», марши областей, фестивали, концерты, открытие различных учреждений, социальных объектов и даже магазинов с участием первых лиц Казахстана. Самым ответственным моментом было официальное празднование – 9-10 июня. Поздравить казахстанцев тогда приехали главы ряда государств, в основном СНГ. Нам, журналистам, приходилась передвигаться на единственном автомобиле – директорской «Волге», но мы успевали на все важные и крупные мероприятия. Ребята буквально валились с ног, когда каждый день поздним вечером мы подводили итоги и намечали план дальнейших действий. Нашу работу оценили не только в Правительстве. Несмотря на проблемы с финансированием, всей творческой группе выдали премию.

В дальнейшем, когда стали укреплять штат столичного корпункта нашего информагенства «КазААГ», и позднее, я часто ездила «вахтовым методом» в Астану. Какое-то время были проблемы с переводом зарплаты тамошним сотрудникам, и приходилось возить им деньги в обычной дорожной сумке. В такие моменты меня на перроне вокзала встречал весь корпункт – с цветами. Это теплые воспоминания.

В апреле 2000 года в рамках передислокации государственных ведомств и учреждений в Астане обосновался головной офис нашего агентства. Затем по работе и по личным делам я часто ездила в столицу, неизменно восхищаясь, как растет и хорошеет Астана, а ныне Нур-Султан.