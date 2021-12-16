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    100 рассказов о независимости: Рождение казахстанской экономической модели

    16 Декабря 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости. Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

    Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

    МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

    Рождение казахстанской экономической модели

    Серик АХАНОВ, экономист

    В начале 1990-х годов я работал в Высшем экономическом совете при Президенте Республики Казахстан, в отделе общих экономических реформ. Конечно, это было очень противоречивое, трудное время, начало великого транзитного периода в истории нашей независимости, переход от социализма к новому строю. В тот период в экономике наблюдался так называемый трансформационный спад: произошел разрыв хозяйственных связей между предприятиями, продолжилось падение производства, ускорилась инфляция, увеличился дефицит бюджета. На наших глазах происходила подлинная экономическая революция, со сменой способов производства, форм собственности, взаимодействия работников и работодателей.

    Экономика и финансовый сектор нуждались в глубоких, качественных, решительных преобразованиях. И Президент республики Нурсултан Назарбаев принял на себя всю полноту ответственности, взял инициативу в свои руки и предложил обществу новый экономический курс. Этот курс был очень выверенным, максимально оптимальным и поддержанным в обществе. Елбасы проявил себя как настоящий реформатор и выдающийся экономист: именно по инициативе Первого Президента были разработаны два крайне важных для того периода документа – Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства от 16 мая 1992 года и Программа неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ от 28 января 1993 года. Эти два документа явились фундаментом перехода отечественной экономики к рыночным отношениям, тем базисом, который позволит ввести позднее все качественные перемены и обеспечить дальнейшее развитие страны.

    В ходе реализации первых реформ Президент Нурсултан Назарбаев переосмыслил логику и ход развития нашего государства. Он комплексно проанализировал фундаментальные позиции, объем, динамику и структуру казахстанского финансово-экономического сектора, учел политические и социальные факторы, провел большое исследование зарубежного опыта. В результате сформировалась уникальная казахстанская модель экономического развития, в которой было обеспечено сочетание модернистских западных и традиционных азиатских принципов управления. Органическое сочетание всего позитивного и прогрессивного в экономиках Запада и Востока реализовалось в Казахстане одновременно, одномоментно, как единый сплав. Широкая либерализация и активное государственное регулирование здесь уместились в общую концепцию. Фактически, Нурсултан Абишевич создал такой «организм», который позволил сочетать в себе быстрые экономические реформы и поэтапное движение вперед без характерных для таких скоростей социальных шоков. Поэтому, на мой взгляд, уникальность казахстанской модели экономического развития заключается в том, что она гармонично сочетает в себе все положительные элементы передового международного опыта.

    Среди этих реформ очень важное место занимает финансовый блок – прежде всего, банковский, страховой и фондовый сектора. Однако в эти годы мы наблюдали не только финансовую революцию, но и революцию сознания людей. Происходила перестройка взглядов, мнений, мировоззрений. Казахстанцы, следуя примеру своего лидера, стали очень быстро адаптироваться к новым реалиям и рыночным условиям. И здесь можно еще раз подчеркнуть, что высокий авторитет Президента, его стратегическое мышление, смелось, принципиальность, волевой характер обеспечили успех нашей страны в период самых первых, жизненно важных реформ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    История Казахстана Соотечественники Экономика Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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