100 рассказов о независимости: Под номером 168 - вступление Казахстана в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости» Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Под номером 168: вступление Казахстана в ООН

Акмарал АРЫСТАНБЕКОВА

Государственный и общественный деятель, дипломат, постоянный представитель РК при ООН в 1992-1999 годах

В декабре 1991 года по поручению Первого Президента Казахстана я прибыла в Организацию Объединенных Наций. Моей главной задачей была подготовка вступления республики в члены ООН.

31 декабря 1991 года я передала заявление Республики Казахстан о приеме в члены ООН, подписанное Нурсултаном Назарбаевым, в секретариат Генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра, который тогда завершал свою работу в этой должности.

С 1 января 1992 года Генеральным секретарем ООН стал Бутрос Бутрос-Гали. И после того, как мы подали заявление, начался процесс рассмотрения нашего заявления.

Надо подчеркнуть, что мы первыми из бывших союзных республик, кто подал заявление о приеме в ООН, и первыми 23 января 1992 года были рекомендованы Советом Безопасности для вступления в члены ООН.

2 марта 1992 года состоялось пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором соавторами резолюции о приеме Казахстана в ООН было 121 государство. При их поддержке Казахстан стал 168-м государством-членом ООН. В тот день помимо Казахстана членами влиятельной международной организации стали Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Сан-Марино.

По поручению Елбасы мне выпала большая честь выступать от имени Президента и народа Республики Казахстан в этот знаменательный день на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, участвовать в церемонии поднятия Государственного флага Республики Казахстан над штаб-квартирой ООН. Конечно, я считаю это большой честью для себя.

Я очень счастлива, что стала свидетелем этого исторического для Казахстана события. Глядя на то, как поднимается наш флаг, я испытала высочайшее чувство гордости за свою страну, свой народ. Это невозможно передать словами.

После того, как Казахстан вступил в ООН, перед страной встали две задачи. Во-первых, необходимо было налаживать сотрудничество с Организацией, ее фондами и программами уже как независимое государство. Во-вторых, Казахстан как новый член ООН должен был участвовать в решении международных проблем в политической, экономической, экологической, гуманитарной сферах, сфере разоружения, безопасности и т.д. Речь шла о том, что необходимо было разрабатывать позицию Казахстана по всем актуальным международным проблемам, которые находятся в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН включала в свою повестку от 160 до 180 различных вопросов, тогда нам предстояла огромная и очень ответственная работа. И мы с ней справились наилучшим образом.

Еще один день гордости за страну для меня – это 28 июня 2016 года. Спустя 24 года Казахстан был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что стало безусловным актом признания вклада нашей страны в укрепление основ глобальной безопасности и стабильности.



