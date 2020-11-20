«100 новых учебников на казахском языке»: переведены 77 академических бестселлеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2017 года переведено, издано и доставлено в библиотеки 132 университетов страны 77 наименований академических бестселлеров. Об этом на брифинге на странице в Facebook столичного акимата рассказал руководитель Общественного фонда «Ұлттық аударма бюросы» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель проекта «100 новых учебников на казахском языке - перевод на казахский язык учебников, вошедших в программы ведущих высших учебных заведений мира, широко используемых в сфере образования. Перед запуском проекта мы провели опрос в отечественных университетах о том, какие учебники нужно переводить. В результате был предложен список 800 книг. Специальная рабочая группа выявила основные требования, в рамках него на каждый год утвердила перевод 30 учебников.

За 3 года работы программы с разных языков на казахский язык были переведены лучшие университетские учебники мира по всем направлениям гуманитарных наук. За этот период переведено, издано и доставлено в библиотеки 132 университетов страны 77 наименований академических бестселлеров. В настоящее время завершен перевод и готовятся к публикации следующие 23 учебника. Их планируется издать до конца года. До конца года эти учебники передадим в вузы, затем подведем итоги самого конкурса», - рассказал Рауан Кенжеханулы.

По его словам, в процессе перевода и издания книг были задействованы почти все специалисты национальных вузов страны.

«В целом около 300 ученых, редакторов, переводчиков перевели книги с английского на казахский язык. Переводом занимались не только те, кто просто занимается переводом, а те, кто получил образование по определенной сфере. Научные и литературные редактора также подключились к переводу книг. Все книги обсуждались в кафедрах вузов. Таким образом, сформирована система обеспечения качества переводимых книг», - заключил он.