Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе

    19 Июня 2023, 01:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе до конца июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    75 автобусов марки Yutong уже прибыли в город. Ещё 25 ожидаются до 20 июня.

    Аким области Ералы Тугжанов осмотрел автобусы.

    Представители Qala Trans сообщили, что в связи с большим количеством обращений от жителей города и пригородных жилых массивов, автобусы уже с 19 июня выедут на линию для обслуживания № 7, 28, 5 маршрутов.

    В салоне больших автобусов Yutong имеется 12 кондиционеров. Перед водителем стоит датчик, который автоматически определит если он устал или отвлекается от работы. Также на лобовом стекле установлен датчик, контролирующий полосу и определяющий препятствие на дороге. В случае экстренного торможения впереди едущего транспорта, автобус остановится автоматически.

    Ералы Тугжанов поручил руководству отдела ЖКХ Актобе решить вопрос по обеспечению общественным транспортом жилые массивы Жанаконыс, Шилисай, Акжар-2 и др.

    Маршрут №5 будет обслуживать жителей жилого микрорайона Жибек жолы.

    Кроме этих 100 новых автобусов, до конца года будет закуплено еще около 50 автобусов большой вместимости. Ожидается, что это позволит снять с повестки дня вопрос качества работы общественного транспорта в Актобе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нурлан Уранхаев принял жителей Семея
    Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства
    Социальные транспортные электронные карты за проезд ввели в Таразе
    Еще пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT