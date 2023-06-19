100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе до конца июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

75 автобусов марки Yutong уже прибыли в город. Ещё 25 ожидаются до 20 июня.

Аким области Ералы Тугжанов осмотрел автобусы.

Представители Qala Trans сообщили, что в связи с большим количеством обращений от жителей города и пригородных жилых массивов, автобусы уже с 19 июня выедут на линию для обслуживания № 7, 28, 5 маршрутов.

В салоне больших автобусов Yutong имеется 12 кондиционеров. Перед водителем стоит датчик, который автоматически определит если он устал или отвлекается от работы. Также на лобовом стекле установлен датчик, контролирующий полосу и определяющий препятствие на дороге. В случае экстренного торможения впереди едущего транспорта, автобус остановится автоматически.

Ералы Тугжанов поручил руководству отдела ЖКХ Актобе решить вопрос по обеспечению общественным транспортом жилые массивы Жанаконыс, Шилисай, Акжар-2 и др.

Маршрут №5 будет обслуживать жителей жилого микрорайона Жибек жолы.

Кроме этих 100 новых автобусов, до конца года будет закуплено еще около 50 автобусов большой вместимости. Ожидается, что это позволит снять с повестки дня вопрос качества работы общественного транспорта в Актобе.