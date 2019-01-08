Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: -1 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

100 млн. яиц произвела птицефабрика в Атырау в 2018 году

8 Января 2019 21:26 93
Поделиться:
100 млн. яиц произвела птицефабрика в Атырау в 2018 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За 2018 год птицефабрика в Атырау произвела и реализовала 100 млн. яиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Крупную птицефабрику построят в Атбасаре
Карагандинская птицефабрика начала зарабатывать на курином помёте

«Кроме 100 миллионов яиц нами произведено 50 тонн куриного мяса. Это позволило впервые покрыть потребности региона в куриный яйцах на 85 процентов. Во многом добиться достаточно успешных результатов предприятию помог департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Атырауской области, благодаря которому нам вернули полагающиеся 93 миллиона тенге субсидий. Это дало возможность продолжить развитие производства», - рассказал управляющий директор птицефабрики Виктор Патц.

На птицефабрике занято около 100 человек.



Фото иллюстративное

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив