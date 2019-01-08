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100 млн. яиц произвела птицефабрика в Атырау в 2018 году
8 Января 2019 21:26 93
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За 2018 год птицефабрика в Атырау произвела и реализовала 100 млн. яиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Кроме 100 миллионов яиц нами произведено 50 тонн куриного мяса. Это позволило впервые покрыть потребности региона в куриный яйцах на 85 процентов. Во многом добиться достаточно успешных результатов предприятию помог департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Атырауской области, благодаря которому нам вернули полагающиеся 93 миллиона тенге субсидий. Это дало возможность продолжить развитие производства», - рассказал управляющий директор птицефабрики Виктор Патц.
На птицефабрике занято около 100 человек.
Фото иллюстративное
Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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