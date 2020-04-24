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    100 миллиардов тенге выделено на весенне-полевые работы в Казахстане

    24 Апреля 2020, 19:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фермеры могут ездить беспрепятственно. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из главных вопросов - финансирование весенне-полевых работ. По поручению Главы государства, на это направление выделено дополнительно 100 миллиардов тенге. Вообще, для обеспечения доступности финансирования для фермеров, предусмотрены инструменты финансирования удешевленной ставки и форвардных закупок», - сказал А.Сапаров.

    По его словам, объем бюджетного финансирования на проведение весенне-полевых работ увеличен на 10 миллиардов тенге. Если в прошлом году эта сумма составляла 60 миллиардов тенге, то в текущем году предусмотрено 70 миллиардов тенге. Ставка по кредитам снижена с 7 до 5 процентов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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