100 миллиардов тенге выделено на весенне-полевые работы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фермеры могут ездить беспрепятственно. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из главных вопросов - финансирование весенне-полевых работ. По поручению Главы государства, на это направление выделено дополнительно 100 миллиардов тенге. Вообще, для обеспечения доступности финансирования для фермеров, предусмотрены инструменты финансирования удешевленной ставки и форвардных закупок», - сказал А.Сапаров.

По его словам, объем бюджетного финансирования на проведение весенне-полевых работ увеличен на 10 миллиардов тенге. Если в прошлом году эта сумма составляла 60 миллиардов тенге, то в текущем году предусмотрено 70 миллиардов тенге. Ставка по кредитам снижена с 7 до 5 процентов.