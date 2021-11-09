100 машин из России с поддельными документами выявили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выявлено сто российских машин с поддельными документами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В первый день мероприятия на трассе «Актау-Атырау» сотрудники патрульной полиции за превышение скорости остановили автомобиль марки «Toyota Ipsum», состоящий на учете в Российской Федерации и составили административный протокол. При проверке документов на автомобиль было установлено, что регистрационный номер не соответствует марки автомобиля. Этот государственный номер также зарегистрирован на автомобили «Nissan Fuga» и «МАЗ». Иными словами, номер принадлежит сразу трём автомобилям. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 386 УК РК», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области полковник полиции Берик Амангельды.
Также он рассказал, что на территории области выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами.
- Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане
- Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
- Где будут вакцинировать от коронавируса столичных школьников
- Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы
- За пределом возможностей: киберспорт без рук
- Выдававшую фиктивные карты техосмотра преступную группу задержали в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана