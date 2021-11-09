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100 машин из России с поддельными документами выявили в Атырауской области

9 Ноября 2021 13:31
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100 машин из России с поддельными документами выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выявлено сто российских машин с поддельными документами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В первый день мероприятия на трассе «Актау-Атырау» сотрудники патрульной полиции за превышение скорости остановили автомобиль марки «Toyota Ipsum», состоящий на учете в Российской Федерации и составили административный протокол. При проверке документов на автомобиль было установлено, что регистрационный номер не соответствует марки автомобиля. Этот государственный номер также зарегистрирован на автомобили «Nissan Fuga» и «МАЗ». Иными словами, номер принадлежит сразу трём автомобилям. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 386 УК РК», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области полковник полиции Берик Амангельды.

Также он рассказал, что на территории области выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами.

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#Атырауская область   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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