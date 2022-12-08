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    100 лучших студентов колледжей получат работу в крупных предприятиях Казахстана

    8 Декабря 2022, 21:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершился республиканский конкурс«Топ-100 лучших студентов колледжей».Победители проекта получат возможность трудоустроиться в крупные предприятия, передает МИА»«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Лучших студентов колледжей сегодня на церемонии награждения приветствовал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Он поздравил обучающихся с победой и пожелал им успехов в будущей профессиональной деятельности.

    «На республиканском этапе за звание лучших боролись студенты колледжей из всех регионов страны. Мы чествуем сегодня 100 самых лучших студентов колледжей. Все они победители регионального, национального и международного чемпионатов WorldSkills, научных конференций, различных олимпиад, авторы проектов, инновационных идей и стартап-проектов. Я поздравляю вас с победой и желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, быть профессионалами своего дела и внести вклад в развитие нашей страны. Хочу отметить, что государством уделяется особое внимание техническому и профессиональному образованию. По поручению Главы государства реализуется проект «Бесплатное техническое и профессиональное образование». В ближайшее время мы планируем обеспечить 100%-ный охват всех желающих бесплатным ТиПО по востребованным специальностям», - отметил в своей речи министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

    Напомним, что «ТОП-100» студентов колледжей казахстанцы определили посредством онлайн-голосования, которое проходило с 1 по 15 ноября 2022 года. Полную информация о победителях и участниках конкурса можно узнать здесь.
    Образование Трудоустройство Минпросвещения РК
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