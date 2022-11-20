100-летняя жительница Жаркента одной из первых проголосовала на выборах

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Одной из первых в Жетысуской области проголосовала 100-летняя жительница города Жаркента Зейнелхан Оспанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Она псоетила избирательный участок №739. Мать 12 детей, обладательница нагрудного знака «Алтын алқа» отмечает, что всегда была активной участницей всех важных политических событиях на благо страны«, - сообщает пресс-служба акимата.

«Говорят, создаем Новый Казахстан. В его создании должно участвовать не только Правительство, а каждый из нас. Поэтому важен голос каждого. Пусть наши дети живут в благополучии и безопасности, пусть процветает наш Казахстан», - отметила Зейнелхан-апа, которой по традиции вручили памятный подарок, ведь она одной из первых пришла на избирательный участок.

В целом в Панфиловском районе действует 74 избирательных участка, в районе около 85 тысяч избирателей.

Фото: gov.kz