100-летний юбилей отметил ветеран ВОВ из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сто лет вчера исполнилось почётному гражданину Шахтинска, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Чирышеву. Будучи сержантом, он принимал участие в боевых действиях на Центральном и Первом Белорусском фронтах в составе 402-го артиллерийского полка. Участвовал в боях за Москву, на Курской дуге, брал Берлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот праздничный день, который он встретил в кругу семьи, долгожителя-юбиляра также поздравили руководство города Шахтинска, депутаты, воины-интернационалисты и др.

Не обошлось и без подарков. Аким города накинул на плечи юбиляра национальный чапан. Музей памяти жертв политических репрессий приготовил стенд с фотографиями и боевыми заслугами Николая Чирышева.

В своей поздравительной речи аким Шахтинска Сержан Аймаков выразил слова благодарности юбиляру за мирное небо, мужество и великий подвиг.

«Я горжусь тем, что знаком с вами. Спасибо за всё, что вы сделали во имя Победы и Отчизны, за неоценимый вклад в развитие нашего региона», - сказал он.

Николай Чирышев родом из Смоленской области. В 1940 году был призван в ряды Советской Армии и направлен в школу сержантов. Принимал активное участие в боевых действиях, дошёл до Берлина. За особые заслуги перед Отечеством Николай Чирышев отмечен орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и многими другими наградами.

После демобилизации работал главным механиком леспромхоза в Пермской области. В 1962 году приехал в посёлок Долинка, да так тут и остался. Здесь Николай Чирышев трудился главным механиком в ИТК, совхозе «Карагандинский», механиком автогаража, начальником эксплуатации Долинской автобазы. Даже выйдя на пенсию, фронтовик ещё несколько лет продолжал работать на производстве.

В Долинке ветеран построил дом, вырастил детей, дождался внуков и правнуков, снискал уважение соседей. Своим жизнелюбием, бодростью духа и крепостью физического здоровья он не устаёт восхищать окружающих до сих пор.



