Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани

    28 Декабря 2022, 07:29

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В этом году Саранскому высшему гуманитарно-техническому колледжу имени Абая исполнилось 100 лет. Это одно из старейших учебных заведений нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    У колледжа большая и славная история. Началась она в начале 20-х годов прошлого столетия с открытия в Каркаралинске Уездного казахского педагогического техникума. Инициатором его появления стал первый профессор математики Казахстана Алимхан Ермеков.

    В 1949 году Каркаралинское педучилище имени Абая на правах казахского отделения слилось с педучилищем Карагандинского облоно. Из-за нехватки помещений в Караганде в 1952-м учебное заведение перевели в рабочий поселок Сарань. В 1969 году здесь закончилось строительство четырехэтажного здания училища и общежития на 515 мест.


    Определяющим в его истории становится 1997 год. Саранский педагогический колледж объединяют с Карагандинским химико-технологическим в одно учебное заведение. Из-за технической ошибки «потеряно» имя Абая. Справедливость была восстановлена благодаря настойчивости директора Владимира Закамолкина и педагогического коллектива. В 2005 году Саранскому гуманитарно-техническому колледжу вновь присвоено имя великого казахского просветителя Абая. А в 2020-м в название добавлено слово «высший».


    Коллектив не стоит на месте. Несколько лет назад колледж получил грант Всемирного банка на развитие специальности электротехнического направления. Закупленное лабораторное оборудование позволило приблизить учебный процесс к производственным условиям.

    Аудитории оснастили современным интерактивным и мультимедийным оборудованием.

    Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills по техническим и педагогическим направлениям.

    Созданы центры компетенции по дошкольному и начальному образованию.

    Сегодня в колледже получают знания более 1400 студентов дневного отделения из Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. В этом году на грант поступили 280 человек. Обучение проходит по 13 специальностям. Также колледж ведет подготовку молодых специалистов по программе прикладного бакалавриата. Трудятся в учебном заведении 116 педагогов.


    «Студенты нашего колледжа активно участвуют в образовательной, спортивной и культурной жизни региона и показывают отличные результаты. Только в этом году команда нашего учебного заведения заняла третье место в областном дебатном турнире, учащиеся стали призерами областных соревнований по настольному теннису, баскетболу и волейболу. Три студента были отмечены дипломами в региональном чемпионате WorldSkills Karaganda 2022», – сказала заместитель директора по учебной работе саранского колледжа Акку Муфталова.

    Чествование юбиляра состоялось в Доме культуры горняков Сарани. На торжественном мероприятии прозвучали поздравления от имени Министерства просвещения РК, управления образования Карагандинской области, социальных партнеров и совета директоров колледжей.

    Ветеранам учебного заведения и гостям праздника вручили памятные юбилейные медали. Девять студентов (отличники, победители соревнований, участники республиканских и областных конкурсов) поощрили именными стипендиями.


    Фото: управление образования Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование История Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
    Вторую серебряную кнопку от YouTube получил проект Мектеп OnLine
    Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине
    В Атырау открылся детский сад на 160 мест
    Популярное
    1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
    2 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
    3 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
    4 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
    5 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
    Новости партнеров