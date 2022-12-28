100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В этом году Саранскому высшему гуманитарно-техническому колледжу имени Абая исполнилось 100 лет. Это одно из старейших учебных заведений нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У колледжа большая и славная история. Началась она в начале 20-х годов прошлого столетия с открытия в Каркаралинске Уездного казахского педагогического техникума. Инициатором его появления стал первый профессор математики Казахстана Алимхан Ермеков.

В 1949 году Каркаралинское педучилище имени Абая на правах казахского отделения слилось с педучилищем Карагандинского облоно. Из-за нехватки помещений в Караганде в 1952-м учебное заведение перевели в рабочий поселок Сарань. В 1969 году здесь закончилось строительство четырехэтажного здания училища и общежития на 515 мест.





Определяющим в его истории становится 1997 год. Саранский педагогический колледж объединяют с Карагандинским химико-технологическим в одно учебное заведение. Из-за технической ошибки «потеряно» имя Абая. Справедливость была восстановлена благодаря настойчивости директора Владимира Закамолкина и педагогического коллектива. В 2005 году Саранскому гуманитарно-техническому колледжу вновь присвоено имя великого казахского просветителя Абая. А в 2020-м в название добавлено слово «высший».





Коллектив не стоит на месте. Несколько лет назад колледж получил грант Всемирного банка на развитие специальности электротехнического направления. Закупленное лабораторное оборудование позволило приблизить учебный процесс к производственным условиям.

Аудитории оснастили современным интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills по техническим и педагогическим направлениям.

Созданы центры компетенции по дошкольному и начальному образованию.

Сегодня в колледже получают знания более 1400 студентов дневного отделения из Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. В этом году на грант поступили 280 человек. Обучение проходит по 13 специальностям. Также колледж ведет подготовку молодых специалистов по программе прикладного бакалавриата. Трудятся в учебном заведении 116 педагогов.





«Студенты нашего колледжа активно участвуют в образовательной, спортивной и культурной жизни региона и показывают отличные результаты. Только в этом году команда нашего учебного заведения заняла третье место в областном дебатном турнире, учащиеся стали призерами областных соревнований по настольному теннису, баскетболу и волейболу. Три студента были отмечены дипломами в региональном чемпионате WorldSkills Karaganda 2022», – сказала заместитель директора по учебной работе саранского колледжа Акку Муфталова.

Чествование юбиляра состоялось в Доме культуры горняков Сарани. На торжественном мероприятии прозвучали поздравления от имени Министерства просвещения РК, управления образования Карагандинской области, социальных партнеров и совета директоров колледжей.

Ветеранам учебного заведения и гостям праздника вручили памятные юбилейные медали. Девять студентов (отличники, победители соревнований, участники республиканских и областных конкурсов) поощрили именными стипендиями.





Фото: управление образования Карагандинской области.



