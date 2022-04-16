100-летие Розы Баглановой отметили в Астраханской области России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Региональном культурном центре имени Курмангазы в Володарском районе Астраханской области состоялся творческий вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающейся казахской певицы, народной артистки СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Гостями мероприятия стали участники заседания Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами Парламентов РК и РФ, представители местных госорганов, казахской диаспоры и жители Астраханской области.

В ходе праздничного концерта творческий коллектив РКЦ им. Курмангазы исполнил популярные произведения из репертуара Розы Баглановой.

Также гости смогли узнать об интересных фактах из жизни и творческой деятельности выдающейся певицы, отведать блюда казахской национальной кухни, посмотреть национальные игры и народные промыслы, принять участие в конкурсах и ознакомиться с экспозицией музея им. Курмангазы.



