100-летие «Каркаралинской уездной милиции» отметили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В отделе полиции Каркаралинского района прошел IX Слет наставников и молодых сотрудников органов внутренних дел Карагандинской области. Также отметили столетие «Каркаралинской уездной милиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе слета,кроме молодых сотрудников, приняли участие и их лучшие наставники, ветераныорганов внутренних дел, посвятившие свою жизнь службе в органах внутренних дел,воспитавшие не одно поколение профессионалов своего дела, которые и сейчаспродолжают вносить достойный вклад в дело по борьбе с преступностью иобеспечению общественного правопорядка в стране.

«Главная цель мероприятия — это доведение до молодого состава задач, которые стоятперед сотрудниками органов внутренних дел, воспитание моральных качеств уначинающих полицейских, а также патриотического, нравственного воспитанияличного состава ОВД области, повышения имиджа сотрудников казахстанскойполиции, привития молодым сотрудникам чувства гордости за выбранную профессию. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать ипомнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизмаи единства, в связи с этим мы решили совместно провести «100-летиеКаркаралинской уездной милиции» с областным слетом», - отметил заместительначальника ДП Карагандинской области полковник полиции Алиев КайыркенЖетписбаевич.

100-летний юбилейначали отмечать с раннего утра. Местные жители, все ветераны, в разные годыпроработавшие в отделе полиции Каркаралинского района, молодые полицейские, ихнаставники и руководство Департамента полиции собрались в центральном парке городаКаркаралинск, чтобы открыть мемориал памяти погибших сотрудников. Открыли обелиск полковник полиции Кайыркен Алиев, заместитель акима Каркаралинского района Берик Токмурзин и председатель Совета ветерановОВД и НГ МВД РК генерал-майор милиции Умурзак Болсамбеков. Ветераны исобравшиеся почтили память тех, кто в мирное время отдал свою жизнь радиспокойствия и безопасности казахстанцев. Грянул троекратный залп, отдавая даньпогибшим при исполнении своих обязанностей сотрудникам.

После открытиямемориала все участники слета посетили лагерь «Жас даурен», где отдыхаютвоспитанники детского дома, и от имени руководства полиции подарили детямсладости.

«Мы желаем вам,дети, светлого будущего, чтобы вы стали истинными патриотами своей Родины», -отметил генерал-майор милиции Умурзак Болсамбеков.

Кроме того, в этотдень состоялось открытие музея боевой и трудовой славы ОП Каркаралинского района.Экспонаты музея были собраны со всех уголков района, а также основная частьпривезена из города Семей, которая во времена создания Каркаралинской уездноймилиции была Семейской губернией. Председатель совета ветеранов ОВД и НГ МВД РКУмурзак Коспанович предложил начальнику местного отдела полиции БекболатуЗеитову открыть уголок генерал-майору милиции Мурату Курманову, который родилсяв этих краях.

В полдень участникислета провели пленарную часть мероприятия в Доме культуры города Каркаралинск,где лучшие сотрудники и ветераны активно принимающие участие в воспитаниимолодого поколения были награждены наручными часами с символикой МВД, почетнымиграмотами и благодарственными письмами, а также юбилейными медалями «100-летиеКаркаралинской уездной милиции».

По окончаниюобластного слета гостям были показаны национальные виды спорта «Көкпар», «Теңгеалу» и «Аударыспақ». И завершилось мероприятие гала-концертом для жителейКаркаралинска, где творческий коллектив Департамента полиции области покорилсердца жителей своими авторскими патриотическими песнями. Кульминациейпрограммы стал праздничный салют.