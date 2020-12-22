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    100-летие электрификации празднуют в Казахстане

    22 Декабря 2020, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 декабря 1920 года был принят план электрификации Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства энергетики РК.

    Первая гидравлическая станция на территории Казахстана была построена в 1892 году. На начало ХХ века мощность всех электростанций на территории республики не превышала 2,5 МВт.

    В 1920 году был принят план электрификации Советского Союза, в чей состав входила Республика Казахстан. К 30 годам XX века мощность электростанций в Казахской ССР достигла 12,5 МВт.

    На сегодня благодаря упорному труду энергетиков общая энергетическая мощность Казахстана составляет более23 тысяч МВт.

    В 2020 году планируется выработать более 105 млрд. кВтч, % из которых приходится на возобновляемые источники энергии.

    Ряд энергетиков, ветеранов отрасли получили медали, нагрудные знаки и грамоты за свой вклад в развитие энергетической системы.

    В своей поздравительной речи министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что план электрификации, принятый в 1920 году стал фундаментом для промышленного развития страны и заложил принцип опережающего развития электроэнергетического комплекса.

    «Этим принципам Казахстан придерживается по сей день, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженному труду наших энергетиков, - сказал Нурлан Ногаев. - Энергетическая отрасль страны решает самые сложные задачи, реализует крупные инженерные проекты, обеспечивая бесперебойно теплом и светом наших граждан. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто своими руками на протяжении ста лет создавал энергосистему нашей страны. От ее успешной работы и эффективного развития зависят конкурентоспособность экономики, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства».

    К 100-летию плана электрификации 22 декабря, в 18:00 на телеканале Хабар пройдет премьера фильма «Прометеи нашего времени».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика История Казахстана Юбилей
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