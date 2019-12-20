Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «100 конкретных шагов»: промежуточные итоги рассмотрела Национальная комиссия по модернизации

    20 Декабря 2019, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы в 2019 году по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    «Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставят задачу по улучшению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Ее решение зависит и от качественного исполнения Плана нации «100 конкретных шагов», — сказал А. Мамин.

    На сегодня из 100 шагов Плана нации исполнено и снято с контроля 59 шагов, 3 шага реализуются в рамках программы «Рухани жанғыру» и контролируются Национальной комиссией по модернизации общественного сознания. О ходе реализации остальных 38 шагов доложили министр национальной экономики Р. Даленов, министр сельского хозяйства С. Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр иностранных дел М. Тлеуберди, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, министр здравоохранения Е. Биртанов и другие ответственные лица.

    Особое внимание обращено на необходимость повышения темпов реализации шагов по привлечению стратегических инвесторов в туристическую сферу, привлечению единого оператора для содержания и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечению ТНК в перерабатывающий сектор для обеспечения выхода на мировые рынки, развитию частной медицины и др.

    Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации.

    Автор:

    Правительство РК 100 шагов по реализации 5 реформ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы