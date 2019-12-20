«100 конкретных шагов»: промежуточные итоги рассмотрела Национальная комиссия по модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы в 2019 году по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставят задачу по улучшению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Ее решение зависит и от качественного исполнения Плана нации «100 конкретных шагов», — сказал А. Мамин.

На сегодня из 100 шагов Плана нации исполнено и снято с контроля 59 шагов, 3 шага реализуются в рамках программы «Рухани жанғыру» и контролируются Национальной комиссией по модернизации общественного сознания. О ходе реализации остальных 38 шагов доложили министр национальной экономики Р. Даленов, министр сельского хозяйства С. Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр иностранных дел М. Тлеуберди, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, министр здравоохранения Е. Биртанов и другие ответственные лица.

Особое внимание обращено на необходимость повышения темпов реализации шагов по привлечению стратегических инвесторов в туристическую сферу, привлечению единого оператора для содержания и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечению ТНК в перерабатывающий сектор для обеспечения выхода на мировые рынки, развитию частной медицины и др.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации.