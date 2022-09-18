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    100 казахстанцев заболели и 577 выздоровели от коронавируса

    18 Сентября 2022, 08:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане – 21,

    в городе Алматы – 13,

    в Акмолинской области – 6,

    в Актюбинской области – 6,

    в Атырауской области – 2,

    в ЗКО – 10,

    в Карагандинской области – 15,

    в Улытауской области - 4,

    в Костанайской области – 11,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области – 2,

    в Павлодарской области – 2,

    в СКО – 4,

    в Туркестанской области – 3.

    Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.

    В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 54,

    в городе Алматы - 39,

    в ВКО - 4,

    в Абайской области - 9,

    в ЗКО - 109,

    в Карагандинской области - 47,

    в Улытауской области - 19,

    в Павлодарской области - 51,

    в СКО - 245.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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