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100 казахстанцев заболели и 577 выздоровели от коронавируса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Сентября 2022, 08:34
100 казахстанцев заболели и 577 выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 21,

в городе Алматы – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 6,

в Атырауской области – 2,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 15,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.

В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 54,

в городе Алматы - 39,

в ВКО - 4,

в Абайской области - 9,

в ЗКО - 109,

в Карагандинской области - 47,

в Улытауской области - 19,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 245.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек.

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