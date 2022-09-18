100 казахстанцев заболели и 577 выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.По регионам:
в городе Нур-Султане – 21,
в городе Алматы – 13,
в Акмолинской области – 6,
в Актюбинской области – 6,
в Атырауской области – 2,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 15,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.
В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 54,
в городе Алматы - 39,
в ВКО - 4,
в Абайской области - 9,
в ЗКО - 109,
в Карагандинской области - 47,
в Улытауской области - 19,
в Павлодарской области - 51,
в СКО - 245.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек.