Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    100 грантов выделили на подготовку специалистов архивов и библиотек в этом году в Казахстане

    4 Июля 2023, 22:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане объем государственного образовательного заказа на подготовку бакалавров по образовательной программе «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело» на 2023-2024 учебный год увеличился в 5 раз. Если ранее на данные специальности выделялось всего 20 грантов, то после изменений, внесенных в июне этого года, количество грантов увеличилось до 100. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Как подчеркнули в ведомстве, главная цель – усилить кадровый потенциал государственных архивов и библиотек квалифицированными молодыми специалистами.

    Кроме того, по поручению Главы государства для молодежи из густонаселенных и новообразованных областей предусмотрены специальные государственные образовательные гранты для поступления в ведущие вузы страны. Согласно этому поручению, 5 регионам выданы дополнительные 89 грантов на подготовку библиотечных и архивных специалистов. В частности, Туркестанской области было выделено 52 гранта, городу Шымкенту – 14, области Жетысу – 12, области Улытау – 1 и области Абай – 10.

    Также на 2023-2024 учебный год планируется выделить 20 грантов на подготовку магистров и 3 гранта на подготовку докторов PhD.

    «Министерство культуры и спорта реализует ряд проектов по обеспечению архивной и библиотечной сфер квалифицированными кадрами. В том числе направление библиотекарей на обучение или стажировку за рубежом, а также организация на постоянной основе мероприятий по повышению их квалификации. Увеличение количества грантов по этим специальностям позволит усилить кадровый потенциал отрасли молодыми специалистами», – отметил Председатель Комитета архивов, документаций и книжного дела МКС РК Куат Бораш.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы Минкультуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Всего 40% заявок одобрили при наборе в школы Binom в Атырау
    За государственные гранты борются около 7 тысяч выпускников Кызылординской области
    Как распределили гранты для абитуриентов из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице