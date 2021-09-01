100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфона – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. Все IТ-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Она исключит дублирование, неэффективные затраты, и бюрократию. 100% госсулуг станут доступны гражданам со смартфона», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

«Во-вторых, мы запускаем центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат», - добавил Глава государства.

Ранее Президент поручил подготовить большое количество высококлассных IТ-специалистов.

«В современном мире одним из главных условий конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важны трансферты современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать отечественный IТ -сектор», - подчеркнул К. Токаев.