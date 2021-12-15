100 электробусов планируется закупить в следующем году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие работы проведены в сфере общественного транспорта в Нур-Султане в этом году? На скольких улицах введены автобусные полосы с начала года? Сколько новых маршрутов запущено? Сколько раз жители и гости города садились в общественный транспорт в этом году? Ответы на эти вопросы опубликованы на сайте городского акимата, передает МИА «Казинформ».

В Нур-Султане в 2019 году приобретено 100 электробусов. А в следующем году планируется закупить еще 100.

С начала 2021 года в столице запущено пять новых маршрутов. В том числе:

№30 (ж/м «Өндіріс» - Greenline);

№ 45 (ж/м «Уркер» – шоссе Алаш);

№ 69 (городское кладбище - улица Акан Сері (ТД «Рахмет»);

№26 (ж/м «Агрогородок» – ЖК «Казахстан»);

№ 323 (ж/м «Лесная Поляна» – Назарбаев Университет).

В городе курсируют 94 маршрута. Повышенным спросом у населения пользуются такие маршруты, как №46, 51, 10, 9, 40, 37, 24, 56.

Общий пассажиропоток города с начала года составил более 143 миллионов поездок. Сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией в общественном транспорте введен масочный режим для безопасности здоровья пассажиров. В салонах автобусов установлены антисептики.

По прибытии каждого автобуса на конечную остановку салон обязательно обрабатывается дезинфицирующим раствором, а также после смены проводится полная дезинфекция.

На сегодня в столице Bus Lane запущен на 26 участках улиц общей протяженностью 73,6 километра. В этом году выделенные полосы Bus Lane введены на 8 участках улиц. Это проспекты и улицы Туран, Кабанбай батыра, Улы Дала, Байтурсынова, Нажимеденова, Туркестан, Абылай хана (в часы пик) и Мухамедханова.

Всего в столице насчитывается 6 автобусных парков, из них 5 частных, 1 коммунальный. Ежедневно на линию выходит 869 единиц автобусов. В утренние и вечерние часы на линию выводится максимальное количество подвижного состава.

Стоит отметить, что водители и контроллеры проходят курсы повышения квалификации в «Центре квалификации CTS». Даже при приеме на работу водители в обязательном порядке проходят обучение в центре квалификации транспортных специалистов CTS.



