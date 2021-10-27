100 дней до Пекин-2022. Всё, что нужно знать о предстоящих зимних Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно через 100 дней, 4 февраля 2022 года, в Пекине будет произведен старт Олимпийских игр. Самое масштабное и главное событие спортивной зимы пройдет уже в 24-й раз. В честь этого важного рубежа Olympic.kz собрал в одном материале всю информацию, которая поможет тем, кто хочет узнать больше об ОИ-2022. Об этом передает МИА «Казинформ».

Первым делом стоит отметить, что предстоящая Олимпиада могла пройти в Казахстане. Наша южная столица первой подала официальную заявку в МОК (середина августа 2013 года). Так, в решающей борьбе за право проведения Игр столкнулись только два города: Пекин и Алматы. В итоге столица Китая победила с перевесом всего в 4 голоса (44:40).

Об Играх

Таким образом, право проведения зимней Олимпиады-2022 Пекин получил 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры.

Игры пройдут под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу» и будут опираться на наследие летней Олимпиады-2008. Также важно отметить, что ОИ в феврале 2022 года совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны, - главным национальным праздником страны. Но особенность этих Игр в том, что хоть принимающей столицей и выбран Пекин, соревнования пройдут в трёх городах. Борьбу за медали будут принимать непосредственно сам Пекин, а также Яньцин и Чжанцзякоу.

К слову, на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта. А именно: биатлон, бобслей (бобслей, скелетон), керлинг, коньковые виды спорта (конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек), лыжные виды спорта (горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд), санный спорт, хоккей с шайбой.

Добавим, что в олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу. Благодаря этому, в 2022 году будет достигнут наивысший баланс женских и мужских соревнований в истории зимних Олимпиад. В Пекине будет больше женских соревнований, чем на любых предыдущих Играх. Спортсменки составят 45,44% от числа участников

Три кластера

Вернёмся к городам. В чем же особенность каждого «хозяина» соревнований?

Пекин на правах столицы примет в стенах Национального стадиона Церемонии открытия и закрытия Игр. А также задействует спортивные объекты Олимпиады-2008 и примет все ледовые соревнования (керлинг, хоккей, конькобежный спорт) и четыре соревнования на снегу (биг-эйр в сноубординге и лыжном фристайле среди мужчин и женщин).

Яньцин – холмистый район в 75 километрах к северо-западу от центра Пекина. Он изобилует термальными источниками, национальными парками и лыжными курортами. Здесь находится Бадалин – самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены. Спортивные объекты Яньцина примут соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.

Чжанцзякоу – популярный лыжный курорт в 180 километрах к северо-западу от Пекина. Благодаря новой железнодорожной ветке, гости Олимпиады смогут за час попасть в любой кластер. В Чжанцзякоу пройдут соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

Все старты пройдут на 13 спортивных объектах. Многие из них являются наследием ОИ-2008.

Стоит отметить, что все арены уже готовы к проведению соревнований. Об этом в первых числах января 2021 года сообщил глава МОК Томас Бах, подчеркнувший факт того, что « все сооружения могут хоть сейчас принять лучших представителей зимних дисциплин со всего мира « .

Бренд Beijing-2022

Эмблема Олимпиады, созданная художницей Линь Цуньчжэнь, сочетает элементы традиционной и современной культуры Китая, а также выражает любовь к зимним видам спорта.

В основу логотипа лег китайский иероглиф «зима» (冬). В верхней части эмблема напоминает фигуру конькобежца, в нижней – силуэт лыжника. Мотив развевающейся ленты символизирует горные хребты Китая, спортивные объекты, лыжные трассы и катки. Эмблема подчеркивает, что Олимпийские игры совпадут по времени с китайским Новым годом.

Синий цвет олицетворяет мечту, будущее, а также чистоту льда и снега. Красный и желтый – цвета китайского флага, которые символизируют стремление, молодость и жизненную энергию.

Девиз

Together for a Shared Future (Вместе ради общего будущего) – официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Девиз олицетворяет силу Игр и сообщества с общим будущим для всего человечества в преодолении глобальных проблем. Эти слова отражают необходимость совместной работы всего мира во имя светлого будущего – особенно с учетом трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Талисман

Талисманом предстоящих Игр является панда Bing Dwen Dwen. Паралимпийский талисман - Shuey Rhon Rhon.

На современном китайском слово «бин» имеет несколько значений, но в первую очередь означает лед, а вместе с ним - чистоту и силу. «Дуньдунь» значит здоровый, крепкий и жизнерадостный. Также это слово часто используют, когда говорят о детях.

Новый олимпийский талисман - это посол зимних видов спорта, который приносит радость участникам и зрителям Олимпиады. Он олицетворяет силу тела и воли спортсменов.

Бин Дуньдунь одет в костюм изо льда, который напоминает космический скафандр. Так организаторы выражают связь с новыми технологиями и будущим, где возможности безграничны. В своем ледяном костюме панда может кататься на коньках, лыжах и сноуборде вместе с олимпийскими спортсменами.

Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки представляют новейшие ледовые и снежные арены Пекина, устроенные по передовым технологиям. Сердечко на левой лапе символизирует гостеприимность Китая по отношению ко всем участникам и зрителям Олимпиады.

Факел

Дизайн победителя, отобранный из 182 конкурсных работ, стартовавших еще в апреле 2020 года, получил высокую оценку судей Пекина 2022 года за сочетание китайской эстетической ценности, традиционных культурных коннотаций и передовых технологий.

Один из основных дизайнерских решений позволяет двум олимпийским факелам зацепиться друг за друга сверху, когда факелоносец обменивается пламенем во время Эстафеты олимпийского огня. Двухцветный дизайн представляет собой метафору огня и льда, символизирующую, как он принесет свет и тепло на зимнюю спортивную арену.

На нем изображена эмблема зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года с узорами из облаков и снежинок, расписанных снизу вверх до пламени. Спирали олимпийского факела вверх напоминают две перекрывающиеся, трепещущие ленты.

Узоры облаков, покрывающие ручку, также черпают вдохновение в Олимпийском факеле 2008 года, и, используя то же самое цветовое сочетание и разделяя художественные элементы этого факела, Организационный комитет стремится продемонстрировать богатую олимпийскую культуру Пекина.

Медали

Медали под названием «Tонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое», были представлены на церемонии «Вместе ради общего будущего» в Пекине, в рамках празднования 100 дней до начала ОИ.

Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут следить по всему миру.

Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это подчеркивает тот факт, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.