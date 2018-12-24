100 дней Асета Исекешева на посту руководителя Администрации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента назначения Асета Исекешева на этот пост прошли первые сто дней, традиционно считающиеся достаточными для набора старта и оценки первых результатов, считает политолог Талгат Калиев. Об этом он написал в своем Telegram-канале Kaliyev chanel.

«Пользуясь высоким уровнем доступа к носителю верховной власти, формируя потоки поступающей к нему информации, осуществляя контроль над процессом подготовки и принятия решений, важнейших документов и кадровых вопросов, каждый из них оставляет свой отпечаток на историческом периоде. Фактически персональный почерк каждого из них угадывается в политическом процессе в разные периоды независимости.

С момента назначения Асета Исекешева на этот пост прошли первые сто дней, традиционно считающиеся достаточными для набора старта и оценки первых результатов. Заняв пост столичного мэра не имевший прежде опыта руководства городами и регионами, он проявил себя с неожиданной стороны. Не эксплуатируя удобную модель своих предшественников, а генерируя свою - наладил обратную связь через Фейсбук, а вопросы жизнеобеспечения города и эффективности городского хозяйства стал решать с позиции современной урбанистики, безопасности - через повсеместное внедрение систем видеонаблюдения. Однако главным узнаваемым критерием стиля нового мэра стала невиданная доселе открытость.

Следуя логике, оправданны ожидания, возложенные общественностью на нового руководителя Администрации Президента. Хотя, эта не та позиция, в которой следует ожидать активного обмена мнениями с населением через социальные сети. Логично, что последняя публикация датируется 11 сентября, следующим днем после перехода на новую должность и содержит в себе благодарность горожанам за поддержку. Между строк можно прочесть прощание с читателями, коих у него, только официальными подписчиками насчитывается более 40 тысяч. Но аккаунт не деактивирован, и это позволяет рассчитывает, что руководитель высокого кабинета в свободное время имеет возможность держать руку на пульсе и в курсе дискутируемых вопросов из первых рук.

В политическом процессе можно отметить изменение философии. В этом году, в отличии от предыдущих, Послание Президента вышло не в печати, а обнародовано лично. И касалось оно не столько экономических или индустриальных вопросов, а самочувствия граждан, выраженном в термине «качество жизни». Появились такие понятия как «единый региональный стандарт», «чувство безопасности граждан». В этом подходе определенно прослеживается почерк Асета Исекешева, которому, как известно, близки современные мировые тренды. А они обращены именно непосредственно к человеку, где-то создается Министерство счастья, где-то «Одиночества». Но факт остается фактом, в оценке эффективности в цивилизованном мире власть переключается с валовых показателей на непосредственно улучшение качества жизни каждого. И радует, что мы не исключение.

Участие в Гражданском форуме также случилось впервые за последние несколько лет. Важность этого события заключается именно в том, что здесь обсуждаются вопросы гражданского сектора. Который не всегда бывает лоялен к власти. И поддержка Акордой данного мероприятия свидетельствует о курсе на открытость и сотрудничество.

И, наконец, недавнее решение о создании Центра анализа и прогнозирования. Институционально подобные структуры способствуют системным изменениям, повышению научного содержания в процессе подготовки и принятия решений, укреплению обратной связи.

Все это позволяет оценивать первую стодневку Асета Исекешева как достаточно продуктивную и рассчитывать на закрепление и углубление в политическом процессе отмеченных позитивных изменений. Но это уже в следующем году...», - написал Талгат Калиев.