10 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

108 лет назад (1915-1983) родился ЕСЕНБЕРЛИН Ильяс - писатель, впервые в казахской литературе сумевший систематизировать отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды.

Родился в Атбасаре Акмолинской области. Его детство и молодость совпали с печально известными событиями 20-30 годов XX века, когда весь народ пережил социальные потрясения, нищету, голод. Для Ильяса этот удар был вдвойне ощутим, так как он рано, в пять лет, остался круглым сиротой. Ильяса отдали в детский дом. Там будущий писатель писал стихи для стенгазет. После окончания начальной школы Ильяс уехал в Кызыл-орду и стал учиться в интернате, затем устроился на работу в райисполком в городе Карсакпай. Летом в Карсакпай пришла разнарядка на курсы по подготовке в Горно-металлургический институт в Алма-Ате, и Ильяс стал студентом горного факультета. Он очень быстро стал заметным человеком в институте. Когда в 1937 году состоялся 1-й Чрезвычайный съезд Советов Казахстана, принимавший первую Конституцию Казахской ССР, избран делегатом этого съезда.

В 1940 году окончил Казахский горно-металлургический институт и его направили на работу в Джезказган, а осенью был призван в Красную армию. Продолжил учебу в Рижском военно-политическом училище. Ушёл на фронт, в январе 1942 года был тяжело ранен в ногу под Старой Руссой, год находился в госпитале в Костроме, в 1943 году комиссован по инвалидности и вернулся в Казахстан.

До 1947 года работал инструктором в аппарате ЦК Компартии Казахстана. В конце войны Есенберлин женился на дочери расстрелянного в 1937 году наркома юстиции Хамзы Жусупбекова, привез из АЛЖИРа тёщу, вдову репрессированного наркома. Тем самым попал под «колпак» НКВД. И в 1949 году был арестован и приговорён к 10 годам лагерей. Отбыл половину, которую провёл на строительстве Каракумского канала горным инженером по взрывным работам. По освобождении работал в Министерстве геологии Казахской ССР, затем начальником управления Берсугирской шахты. С 1958 года - редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», с 1962 года - редактор Казгослитиздата, с 1967 года - директор издательства «Жазушы», затем - секретарь правления Союза писателей Казахстана (1971-1975). С 1975 года уходит на творческую работу, результатом которой стало 15 романов.

Умер Ильяс Есенберлин 5 октября 1983 года от разрыва сердца. В тот день, когда сын принес ему только что изданный пятитомник его произведений.

Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

95 лет назад (1928-2010) родился МАНСУРОВ Фуат Шакирович - дирижёр, педагог, народный артист Казахской ССР, России, Татарской АССР.

Окончил Казахский государственный университет (1950) и впоследствии преподавал на его физико-математическом факультете; Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу оперно-симфонического дирижирования у А.К. Жубанова и И.А. Зака (1951), затем совершенствовался в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу Л.М. Гинзбурга. Стажировался под руководством Игоря Маркевича.

Трудовая деятельность: дирижёр оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1949-1952), дирижёр Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, затем - симфонического оркестра Казахского радио (1953-1956); вёл педагогическую работу в Алма-Атинской консерватории (с 1951 года); основал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахской ССР (1958), в котором он работал главным дирижёром до 1962 года, вместе с оркестром выступал за рубежом - в ГДР, Польше, Италии и других странах; работал в Казахском театре оперы и балета, где дирижировал оперными спектаклями «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Абай» А.К. Жубанова и Л.А. Хамиди, «Айсулу» С. Мухамеджанова, «Двадцать восемь» Г.А. Жубановой и другими (с 1963 года); главный дирижёр Татарского театра оперы и балета (с 1968 года); дирижёр Большого театра (с 1969 года); главный дирижёр и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (с 1989 года).

В 1958 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». В 1966 году стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса дирижёров. В 1967 году ему было присвоено почётное звание «Народный артист Казахской ССР».

53 года назад (1970) родился БАЙТАСОВ Арманжан Мерекеевич - казахстанский бизнесмен, один из основателей независимых казахстанских средств массовой информации, основатель газет «Мегаполис», «Бизнес и власть», основатель ТРК «31 канал», издатель ведущего делового издания Forbes Kazakhstan, президент медиахолдинга «Тан», руководитель компании United Media Group, профессиональный тележурналист, член Национального совета общественного доверия, член казахстанского Young Presidents Organization.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет, факультет журналистики (1992).

Трудовая деятельность: редактор РФК «Азия Дауысы» КазТВ (1990-1991); заместитель главного редактора ТО «Мурагер» КазТВ (1991-1992); президент телерадиокомпании ТРК «31 канал» (1992-2000); президент медиахолдинга «31 канал» (2000-2008); президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Республики Казахстан (2000-2003, 2006-2009); председатель совета директоров «Алаш-Медиа» (2003-2008); председатель совета директоров «Тан Медиа» (2007-2008); генеральный директор медиа-холдинга «НУР-Медиа» (2008-2009); председатель совета директоров АО «Рауан Медиа Групп» (2009-2010); председатель совета директоров ТРК «ТАН», президент ТОО «Icon» (2010); руководитель компании «UMG», которая получила лицензию на издание Forbes Kazakhstan (с 2011 года).

51 год назад (1972) родилась ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в Алматы. Окончила Алматинский энергетический институт, инженер связи (1995).

Трудовая деятельность: преподаватель информатики юридического колледжа г. Алматы (1995-1996); заместитель директора по воспитательной части юридического колледжа г. Алматы (1996-2002); директор некоммерческого учреждения технического и профессионального образования политехнического колледжа «Прогресс», находящегося в п. Отеген батыр Илийского района Алматинской области (2002-2021); депутат Алматинского областного маслихата V, VI созывов (2011-2021); возглавляла общественный совет по поддержке предпринимательства при областном филиале партии «Nur Otan» (с 2019 года).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл», «Қазақстанның Іскер әйелдер қауымдастығына 20 жыл», «Қазақстан патириоты».

46 лет назад (1977) родился КУШЕРОВ Даир Адильбекович - исполняющий обязанности управляющего директора по финансам АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Родился в Шевченко Мангышлакской (ныне - Мангистауской) области. Окончил Университет Индианы, бакалавр финансов (г. Блумингтон, США, 1998); Казахскую государственную академию управления, нефтебизнес (2001).

Трудовая деятельность: заместитель главного бухгалтера, директор департамента внутреннего аудита КУПА «Ак-ниет» (1998-2000); заместитель главного бухгалтера, риск-менеджер, начальник отдела, портфельный менеджер, главный портфельный менеджер ЗАО «КУПА «ABN AMRO Asset Management» (2000-2005); заместитель директора, директор департамента корпоративного финансирования АО «Интергаз Центральная Азия» (2005-2006); директор департамента корпоративного финансирования АО «КазТрансГаз» (2006-2008); финансовый директор АО «КазТрансОйл» (03.2008-09.2008); управляющий директор по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» (2008-2012); заместитель генерального директора акционерного общества «КазТрансГаз» по экономике и финансам (2012-2018); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

41 год назад (1982) родился КУЛЬБАЕВ Бегман Бахитович - генеральный директор АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

Окончил Университет «Болашак», строитель; Казахский гуманитарно-юридический университет в Астане, юрист; Университет «Болашак», учет и аудит.

Трудовая деятельность: главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (2003-2004); ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2005-2007); заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Кызылорды (2008-2009); заместитель акима Кызылорды (2009-2011); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2011-2012); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области (2012-2013); руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2013-2014); заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2014); руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК (2014-2015); главный инженер АО «КазНИИСА» (2015-2017).

На занимаемой должности - с сентября 2017 года.



