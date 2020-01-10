10 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1915-1983) родился- писатель, впервые в казахской литературе сумевший систематизировать отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды.

Родился в городе Атбасаре Акмолинской области. Его детство и молодость совпали с печально известными событиями 20-30 годов XX века, когда весь народ пережил социальные потрясения, нищету, голод. Для Ильяса этот удар был вдвойне ощутим, так как он рано, в пять лет, остался круглым сиротой. Ильяса отдали в детский дом. Там будущий писатель писал стихи для стенгазет. После окончания начальной школы Ильяс уехал в Кызыл-Орду и стал учиться в интернате, затем устроился на работу в райисполком в городе Карсакпае. Летом в Карсакпай пришла разнарядка на курсы по подготовке в Горно-металлургический институт в Алма-Ате, и Ильяс стал студентом горного факультета. Он очень быстро стал заметным человеком в институте. Когда в 1937 году состоялся 1-й Чрезвычайный съезд Советов Казахстана, принимавший первую Конституцию Казахской ССР, избран делегатом этого съезда.

В 1940 году окончил Казахский горно-металлургический институт и его направили на работу в Джезказган, а осенью был призван в Красную Армию. Продолжил учебу в Рижском военно-политическом училище. Ушёл на фронт, в январе 1942 года был тяжело ранен в ногу под Старой Руссой, год находился в госпитале в Костроме, в 1943 году комиссован по инвалидности и вернулся в Казахстан.

До 1947 года работал инструктором в аппарате ЦК Компартии Казахстана. В конце войны Есенберлин женился на дочери расстрелянного в 1937 году наркома юстиции Хамзы Жусупбекова, привез из АЛЖИРа тёщу, вдову репрессированного наркома. Тем самым попал под «колпак» НКВД. И в 1949 году был арестован и приговорён к 10 годам лагерей. Отбыл половину, которую провёл на строительстве Каракумского канала горным инженером по взрывным работам. По освобождении работал в Министерстве геологии Казахской ССР, затем начальником управления Берсугирской шахты. С 1958 года - редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», с 1962 года - редактор Казгослитиздата, с 1967 года - директор издательства «Жазушы», затем - секретарь правления Союза писателей Казахстана (1971-1975). С 1975 года уходит на творческую работу, результатом которой стало 15 романов.

Умер Ильяс Есенберлин 5 октября 1983 года от разрыва сердца. В тот день, когда сын принес ему только что изданный пятитомник его произведений.

Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».





назад (1928-2010) родился- дирижёр, педагог, Народный артист Казахской ССР, Народный артист Татарской АССР, Народный артист России.

Окончил Казахский государственный университет (1950) и впоследствии преподавал на его физико-математическом факультете; Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы по классу оперно-симфонического дирижирования у А.К. Жубанова и И.А. Зака (1951), затем совершенствовался в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу Л.М. Гинзбурга. Стажировался под руководством Игоря Маркевича.

Трудовая деятельность: дирижёр оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1949-1952), дирижёр Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, затем - симфонического оркестра Казахского радио (1953-1956); вёл педагогическую работу в Алма-Атинской консерватории (с 1951 года); основал и возглавил Государственный симфонический оркестр Казахской ССР (1958), в котором он работал главным дирижёром до 1962 года, вместе с оркестром выступал за рубежом - в ГДР, Польше, Италии и других странах; работал в Казахском театре оперы и балета, где дирижировал оперными спектаклями «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Биржан и Сара» М. Тулебаева, «Абай» А.К. Жубанова и Л.А. Хамиди, «Айсулу» С. Мухамеджанова, «Двадцать восемь» Г.А. Жубановой и другими (с 1963 года); главный дирижёр Татарского театра оперы и балета (с 1968 года); дирижёр Большого театра (с 1969 года); главный дирижёр и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (с 1989 года).

В 1958 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР». В 1966 году стал лауреатом 2-го Всесоюзного конкурса дирижёров. В 1967 году ему было присвоено почётное звание «Народный артист Казахской ССР».





назад (1970) родился- казахстанский бизнесмен, один из основателей независимых казахстанских средств массовой информации, основатель газет «Мегаполис», «Бизнес и власть», основатель ТРК «31 канал», издатель ведущего делового издания «Forbes Kazakhstan», президент медиа-холдинга «Тан», руководитель компании «United Media Group», профессиональный тележурналист, член казахстанского Young Presidents Organization.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, факультет журналистики (1992).

Трудовая деятельность: редактор РФК «Азия Дауысы» КазТВ (1990-1991); заместитель главного редактора ТО «Мурагер» КазТВ (1991-1992); президент телерадиокомпании ТРК «31 канал» (1992-2000); президент медиа-холдинга «31 канал» (2000-2008); президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Республики Казахстан (2000-2003, 2006-2009); председатель совета директоров «Алаш-Медиа» (2003-2008); председатель совета директоров «Тан Медиа» (2007-2008); генеральный директор медиа-холдинга «НУР-Медиа» (2008-2009); председатель совета директоров АО «Рауан Медиа Групп» (2009-2010); председатель совета директоров ТРК «ТАН», президент ТОО «Icon» (2010); руководитель компании «UMG», которая получила лицензию на издание «Forbes Kazakhstan» (с 09.2011).

На занимаемой должности - с 2011 года.





назад (1980) родился- генеральный директор ГККП «Дворец мира и согласия».

Родился в г. Кызылорде. Окончил Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина, история и педагогика (2001); Университет «Кайнар», юриспруденция (2004); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления (2008).

Трудовая деятельность: учитель истории в средней школе, г. Аркалык (1999-2001); ассистент кафедры Казахского аграрного университета имени С. Сейфуллина (2001-2002); научный сотрудник Президентского центра культуры РК (2002-2003); главный специалист Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, Министерства культуры РК, Министерства культуры, информации и спорта РК (2003-2005); помощник сенатора, секретаря Комитета по государственному строительству и правовой политике К. Ахметова (2005-2008); заместитель директора департамента внутренней политики г. Астаны; помощник руководителя аппарата - начальник управления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008); руководитель аппарата, управляющий директор АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова (2008-2015); исполняющий обязанности президента АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова (01.2015-09.2015).

На занимаемой должности - с сентября 2015 года.





назад (1982) родился- генеральный директор АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА).

Окончил Университет «Болашак», строитель; Казахский гуманитарно-юридический университет в Астане, юрист; Университет «Болашак», учет и аудит.

Трудовая деятельность: главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (2003-2004); ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2005-2007); заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Кызылорды (2008-2009); заместитель акима г. Кызылорды (2009-2011); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2011-2012); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области (2012-2013); руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2013-2014); заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2014); руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК (2014-2015); главный инженер АО «КазНИИСА» (2015-2017).

На занимаемой должности - с сентября 2017 года.