10 участков дорог закрыли в Актюбинской области из-за непогоды

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение с 23 на 24 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС региона, прогнозируется усиление ветра, скорость ветра на востоке области составит 15-20 метров в секунду.

«Штормовое предупреждение объявлено с 20 часов 23 февраля по 20 часов 24 февраля. Ночью 24 февраля на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. По городу Актобе 24 февраля ожидается юго-западный, западный ветер, порывами ночью до 15 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

В связи с непогодой в регионе закрыты несколько трасс - это 10 участков республиканских, областных дорог. В том числе закрыты два участка трассы Самара-Шымкент - от границы ЗКО до поселка Маржанбулак и от поселка Белогорка до Карабутака. Закрыты участки трасс Актобе -Орск от поселка Шамши Калдаякова до границы РФ, участки трассы Актобе- Оренбург от поселка Сарыжар до АЗС «Лидер», трассы Актобе-Атырау-Астрахань от города Актобе до Кандыагаша.

Среди областных дорог закрыты участки Актобе-Болгарка-Шубаркудук, Родниковка-Мартук, Донское-Бадамша-трасса Актобе-Орск, Шубаркудук-Уил-Кобда-СольИлецк, Кобда-Мартук.

Во второй половине дня были отменены занятия в некоторых школах Актобе.



