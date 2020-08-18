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    10 тысяч туркестанцев трудоустроили за три месяца

    18 Августа 2020, 19:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С мая месяца текущего года в Туркестанской области реализуется 460 инфраструктурных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Центры занятости готовы помочь тем, кто не нуждается в работе. На сегодняшний день в рамках проекта «Дорожная карта занятости» по области было создано более 11 тыс. новых рабочих мест. В результате трудоустроено 10 313 человек, а минимальная заработная плата составила 85 тыс. тенге. Наибольшее количество рабочих мест создано в строительной отрасли.

    По данным областного управления координации занятости и социальных программ, через центры занятости предусмотрено трудоустройство незанятых граждан. Цель государственной программы - снижение уровня безработицы и повышение доходов населения.

    Вместе с тем, до конца года только в городе Туркестане ожидается реализовать 48 инфраструктурных проектов. Большая часть из них направлена на подведение в город питьевой воды, газа и электроэнергии. В результате проведенной работы, канализационные сети около 100 школ будут приведены в надлежащий порядок. Кроме того, отремонтируют около 100 км дорог, а в государственных и социальных учреждений установят пандусы.

    Стоит отметить, во время карантина работодателями были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, работников полностью обеспечили средствами индивидуальной безопасности. В дальнейшем в ходе реализации инфраструктурных проектов планируется создать 24 925 временных рабочих мест и более 2000 постоянных рабочих мест.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Занятость
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