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    10 тысяч тонн австралийской рыбы будут выращивать в Алматинской области

    24 Июля 2021, 12:15

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Капшагае прошла церемония закладки фундамента на месте строительства инновационного рыбопромышленного комплекса по выращиванию рыбы баррамунди мощностью 10 000 тонн в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной церемонии приняли участие министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, аким Алматинской области Амандык Баталов, предприниматель, почетный строитель Александр Белович, который является инициатором проекта.

    В проект планируется инвестировать порядка 67 млрд тенге с созданием около 300 рабочих мест.

    «Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелович Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года акцентировал внимание на необходимость развития рыбного хозяйства. В этой связи, Правительством утверждена долгосрочная Программа развития рыбного хозяйства, где к 2030 году намечено вырастить с 9 тысяч тонн до 270 тысяч тонн рыбы в год. Расширены существующие меры государственной поддержки в виде субсидирования рыбной отрасли, а также созданы условия для развития сопутствующих направлений в рыбоводстве. Увеличение объемов выращивания рыбы планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбоводства, а также строительства новых индустриальных рыбоводных хозяйств» - сказал министр в своем выступлении.

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов также отметил, что именно индустриальные рыбоводные хозяйства позволяют достичь намеченные Программой объемы выращивания рыб, так как их проектные мощности значительны. При этом производство можно наладить в любом регионе, независимо от природно-климатических условий. Более того, такие индустриальные хозяйства используют водосберегающие технологии.

    Реализация данного проекта будет способствовать замещению импорта экзотичных видов рыб и одновременно наращивать объемы экспорта.

    По словам Председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Наримана Жунусова, реализация данного проекта началась с этого года. Она делится на два этапа.

    «Первый этап, когда объём выращивания рыбы будет до 1000 тонн, на втором этапе увеличение объема до 10 тысяч тонн в год австралийского сибаса или баррамунди. Реализация первой очереди данного проекта 2021-2022 годы, а второй - 2022-2024 годы», - отметил он.

    По его словам, искусственное выращивание рыбы - это тренд во всем мире.

    «Население Земли растёт, в том числе и Казахстана. Требуется дополнительный животный белок, эти потребности можно пополнить за счёт искусственного выращивания. Природные ресурсы достаточно ограничены, и это точка роста в рыбном хозяйстве. Более того, за счёт искусственного выращивания мы снимем пресс на искусственные ресурсы. Задача у нас такая передать нашим будущим поколениям наши естественные ресурсы», - добавил он.

    Нариман Жунусов отметил, что баррамунди имеет большой спрос во всем мире. В Казахстане этих рыб будут выращивать впервые.

    «Почему баррамунди? Потому что товарную продукцию можно получить от 6 до 12 месяцев. Если сравнивать с другими видами рыб (осетровых), то нужно ждать продукцию от 3 до 15 лет. Такой вид рыбы - экзотический для нашей страны, и товар можно получить за короткий срок. То есть, рентабельность данного проекта достаточно высокая», - заявил он.

    Отмечается, что в Казахстане на сегодня имеется 290 рыболовных хозяйств.

    В целом проект будет способствовать решению задач долгосрочной Программы развития рыбного хозяйства.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Промышленность Минэкологии
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