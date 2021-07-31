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    10 тысяч социальных квартир сдадут в Нур-Султане в этом году

    31 Июля 2021, 23:41

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ -10 тысяч социальных квартир сдадут в Нур-Султане в текущем году. Об этом сообщил аким столице Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    Аким ознакомился с ходом строительства льготного доступного жилья и школ в районе Есиль (микрорайон Жагалау).

    «Строительство социальных объектов ведём во всех районах города. По поручению главы государства значительно увеличили объём строительства как соцжилья, так и учебных заведений. Таким образом, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году – 2900, то уже в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию более 7000 квартир. В этом году цифру планируем довести до 10 тысяч. Также увеличили сумму жилищных сертификатов с одного до полутора миллионов тенге, расширили категорию участников по программе Казахстанской жилищной компании: теперь здесь могут участвовать медработники, педагоги, соцработники, работники ДЧС и полиции, деятели культуры и спорта», – сообщил аким столицы.

    Кроме того, по программе «Арендное жилье для работающей молодежи» квартиры получат более 1000 человек.

    «В текущем году в городе планируют построить 15 школ. Это позволит создать более 40 тысяч новых ученических мест. Это в два раза больше, чем в 2020 году, и в четыре раза больше, чем в 2019 году. Сократится количество школ с трёхсменным и переуплотнённым режимом обучения», – сообщил Алтай Кульгинов.

    Аким столицы поручил уделять должное внимание качеству строительства и благоустройству территории.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Строительство Жилье
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