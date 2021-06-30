10 тысяч социальных квартир построят в столице в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в текущем году построят 10 тысяч социальных квартир. Об этом рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в Нур-Султане постоят 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние три года количество доступного жилья будет увеличено более чем в 5,5 раз. Одним из важных и актуальных вопросов у горожан является жильё. По поручению Главы государства, ведём системную работу по увеличению объёма строительства льготного доступного жилья.

К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 соцквартир, то уже в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию более 7 000 квартир. В этом году цифру планируем довести до 10 тысяч», - сказал аким города.

По его словам, на днях порядка ещё 400 очередников из числа социально уязвимого слоя населения получат заветные ключи от квартир. Доступное жилье строят во всех районах.

«Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн. до 1,5 млн. тенге, расширена категория участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК): могут участвовать медицинские работники, педагоги, социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. Также в этом году будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи. Помимо этой тысячи квартир, в начале 2021 года ключи получили также еще 350 представителей молодежи. Помимо этого, в 2021 году для молодежи также будет запущена специальная жилищная программа», - добавил Алтай Кульгинов.