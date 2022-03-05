10 тысяч социальных квартир построят в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по строительству льготного доступного жилья в столице, передает МИА «Казинформ».

«Жилищный вопрос был и будет одним из важных в жизни наших горожан. Для того чтобы жилье было более доступным, работаем по нескольким направлениям. Это как строительство льготного доступного жилья, ремонт ЖК, снос аварийного и ветхого жилья, завершение долгостроев и др.

Также льготные квартиры мы реализуем по линии дочерних организаций холдинга «Байтерек». Так, провели совещание с председателем правления холдинга «Байтерек» Канатом Шарлапаевым, председателем правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимовой, заместителем председателя правления холдинга «Байтерек» Адилем Мухамеджановым, где рассмотрели насущные вопросы.

Таким образом, мы продолжим те программы, которые ранее проводили. Это, к примеру, по линии Казахстанской жилищной программы (КИК) – соцжилье для медицинских и социальных работников, педагогов, сотрудников департамента полиции и ДЧС, деятелей культуры и спорта.

По линии Отбасы банка – для очередников и, как вы знаете, с прошлого года мы запустили специальную жилищную программу для молодежи. Данная жилищная программа льготного соцкредитования предназначена для молодых специалистов нашего города. В данной жилищной программе смогут участвовать молодые люди в возрасте до 36 лет (возраст супруга/супруги не имеет значения).

Глава государства поручил уделить особое внимание созданию условий для приобретения гражданами доступного льготного жилья. Всего в текущем году мы планируем построить еще 10 тыс. социальных квартир», - написал аким столицы.