10 тысяч социальных квартир построили в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в 2021 году построено 10 тысяч социальных квартир, также продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В год 30-летия Независимости в столице запущена специальная жилищная программа «Elorda Jastary» для молодежи. Об этом рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«Жилищный вопрос является одним из приоритетных направлений. За прошедший год, несмотря на пандемию, в столице построено более трех миллионов квадратных метров жилья, из них 80% – частные инвестиции. Глава государства держит на особом контроле вопрос увеличения объемов льготного жилья.

К примеру, если в 2018 году было построено 1 100 соцквартир, в 2019 – 2 900 льготных квартир, то в 2020 году уже свыше семи тысяч социальных квартир. В этом году цифра увеличена до 10 тысяч льготных квартир», - рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Также в столице в 2021 году продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В этом месяце состоится сдача шести многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тысячи социальных квартир.

Кроме того, в рамках празднования 30-летия Дня Независимости в столице запущена специальная жилищная программа «Elorda Jastary» для молодежи.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинов сумма жилищных сертификатов увеличена с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория получателей жилищных сертификатов и другое.

В 2022 году в городе будет построено еще 10 тысяч льготных квартир.