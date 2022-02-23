10 тысяч казахстанцев приняли участие в проекте развития молодежного корпуса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 тысяч молодых казахстанцев приняли участие в проекте развития молодежного корпуса. За весь период программы они реализовали 3 тысячи грантовых проектов. Такими данными поделилась координатор группы по управлению проектом Гульмира Ескендирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Нур-Султане подводятся итоги реализации проекта развития молодежного корпуса. В мероприятии принимают участие представители Министерства образования и науки РК, Министерства информации и общественного развития РК, Всемирного банка, депутаты, представители НПО и молодежных организаций.

«Проект развития молодежного корпуса реализуется в Казахстане Министерством образования и науки и Всемирным банком с 2016 года. Сегодня проект завершается. Проект состоял из трех компонентов. Самый крупный из них – грантовая программа Jas Project. Грантовая программа завершилась за 4 раунда. Второй компонент направили на институциональное развитие министерств, которые отвечают за развитие молодежи: Министерство образования и науки, Министерство информации и общественного развития РК. Были поставлены разные цели для решения и укрепления институциональности министерств в молодежной политике, повышения потенциала молодых работников. В течение реализации проекта в грантовой программе приняли участие около 10 тысяч молодых людей, которые реализовали почти 3 тысячи грантовых проектов. В рамках второго компонента было реализовано 6 заданий, направленных на правильное исследование, разработку стратегических документов по молодежной политике», - отметила Гульмира Ескендирова.

Грантовое финансирование было выделено для молодежи, которые предлагали свои социальные идеи. Социальные проекты были направлены на самые разные идеи. Молодые люди открывали спортивные клубы, швейные цехи, обувные салоны, небольшие производства хлебобулочных изделий – то есть, все что было им интересно и необходимо для их села, района.

Как отметила координатор проекта, молодые люди получили гранты на сумму до 1 млн тенге каждый. Они работали в группах, каждый член команды получал стипендию в размере 40-60 тысяч тенге на протяжении 6 месяцев.

«Мы не ставили перед ними задачу – превращать идею в бизнес. Для этого есть множество других программ. Наш проект направлен на молодежь, которой не хватает навыков, чтобы начать бизнес. Мы дали им возможность отточить свои навыки, они обучились проектному управлению, работали с менторами. К сожалению, финансирование завершено. Мы передаем инициативу Министерству информации и общественного развития. Мы слышали, что министерство планирует и рассматривает продолжение проекта», - добавила Гульмира Ескендирова.