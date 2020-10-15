10 тысяч казахстанцев вложили сотни миллионов в «ювелирную пирамиду» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы при координации прокуратуры города Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «B2B Jewelry» под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104 % от суммы покупки.

Также клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн тенге, 303 тыс. долларов и 3 500 евро.

Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п. 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».

В этой связи Департамент экономических расследований по г.Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по г.Алматы (г.Алматы, пр.Жибек-Жолы, д.127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945.

Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды «B2BJewelry» Николая Гонта.