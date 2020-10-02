10 тысяч членов партии «Nur Otan» уже отдали свои голоса за кандидатов праймериз в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По Западно-Казахстанской области во внутрипартийных выборах участвуют 430 кандидатов. На утро 2 октября уже 10 тысяч из свыше 23 тысяч зарегистрированных на портале primaries.kz отдали свои голоса за достойных кандидатов праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 октября стартовало онлайн-голосование на портале primaries.kz. Те, у кого нет возможности отдать свой голос дистанционно, могут прийти на избирательный участок 3 октября и сделать свой выбор с помощью бумажных бюллетеней. Сейчас проходит последний этап праймериз партии «Nur Otan». Электронное голосование продлится до 14:00 часов 3 октября текущего года. Всего участвующих во внутрипартийных выборах – 430 партийцев по Западно-Казахстанской области.

Как отметил первый заместитель председателя Западно-Казахстанского филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев, за соблюдением правил праймериз следит Комитет партийного контроля. Для обеспечения прозрачности участники праймериз имеют право на присутствие на избирательных участках своих наблюдателей, которые проводят фото и видеосъемку на участках. Ведется мониторинг жалоб и обращений, а также нарушений. В случае нарушения, необходимо обратиться в органы партийного контроля, а также на «горячую линию» 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) либо по электронной почте: komek@nurotan.kz.

«Праймериз партии «Nur Otan» позволит привлечь к активной политической деятельности сильных, ярких и открытых граждан. Это будут лидеры, желающие менять страну к лучшему. В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций развернут избирательные участки. В населенных пунктах, где нет интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням. Итоги праймериз с рейтингами кандидатов опубликуют 5 октября. До этапа голосования по области было проведено свыше 60 публичных дебатов кандидатов праймериз. Они были организованы в виде встреч групп кандидатов, где участники праймериз могли задать друг другу вопро-сы, ознакомиться с предвыборной программой каждого кандидата. Также кандидаты проводили объезды населенных пунктов, онлайн-встречи с разными категориями населения. 430 кандидатов провели свыше 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие около 60 тысяч западноказахстанцев. Во встречах в онлайн-формате приняли участие свыше 24 тысяч человек», – пояснил М.Мукаев.

По области из 27 067 членов партии прошли авторизацию свыше 23 тысяч партийцев. Всего в регионе функционируют 140 избирательных участков, где установлены 236 кабинок с ноутбуками и компьютерами. На 88 местах намечено онлайн-голосование, на 52 местах – традиционное голосование. По г.Уральску расположены 11 избирательных участков. Ранее аким Западно-Казахстанской области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Гали Искалиев дал указание компетентным органам, осуществляющим работу по обеспечению скорости и доставке интернета к участкам онлайн-голосования, проверить наличие интернета и бесперебойной сотовой связи во время выборов.

«Необходимо отметить, что один член партии может проголосовать за нескольких кандидатов. Каждый может отдать свой голос хоть за 5-6 человек, но только в рамках своего избирательного региона», – сказал первый заместитель председателя ЗКОФ партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

Голосовать в праймериз могут только члены партии после авторизации на портале выборов. Авторизация производилась по принципу «Один ИИН – один телефонный номер – один IP-адрес». Партия исключила возможности фальсификаций с «накруткой» голосов. В праймериз по ЗКО авторизацию прошли свыше 23 тысяч партийцев. Согласно правилам праймериз, партийные списки «Nur Otan» в маслихаты будут сформированы из победителей праймериз на 85%, и на 62% – в Мажилис.

