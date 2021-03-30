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    10 тысяч человек планируют переселить в СКО - Минтруда

    30 Марта 2021, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 тысяч человек планируют переселить на территорию Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр труда и социальной защиты населения, до 2025 года в СКО планируется создать 97 тысяч рабочих мест, из них 59 тысяч постоянных.

    «Также в рамках Комплексного плана социально-экономического развития СКО в ходе реализации проектов будет создано 16 тысяч постоянных и 10 тысяч временных рабочих мест. В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», чтобы молодые люди реализовали свои бизнес-проекты, 300 тысяч человек пройдут обучение», - сказал Серик Шапкенов в ходе заседания Правительства.

    Министр отметил, что по программе «Еңбек» каждый год планируется трудоустраивать 25 тысяч человек.

    «Кроме этого, мы будем улучшать демографическую ситуацию, чтобы не было дисбаланса с другими регионами. Мы будем проводить добровольное переселение из других регионов. Также процесс заявки будет проводиться на платформе биржи труда. Мы будем увеличивать (выплату - прим. авт.) с 35 до 70 МРП именно для тех, кто будет переселяться на территорию СКО. Будем принимать мероприятия по субсидированию», - рассказал глава Минтруда.

    По словам Серика Шапкенова, предположительно 10 тысяч человек будут переселены на территорию СКО, что улучшит демографическую ситуацию в регионе и позволит сократить безработицу на 4,9%.

    Напомним, сегодня в Правительстве был принят Комплексный план по социально-экономическому развитию СКО до 2025 года.



    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Северо-Казахстанская область Минтруда РК Демография Регионы Общество
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