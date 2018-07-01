10 тысяч человек обучены цифровой грамотности в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В специальном проекте задействовано 19 площадок и около 30 преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На сегодня с начала года курсы прошли уже почти 10 тысяч слушателей. Обучиться информационной грамотности может любой желающий, возрастных ограничений нет.

«Я не знала, что такое ЭЦП, как оплачивать коммунальные услуги, сидя дома, смотреть и распечатывать свои различные справки, теперь все это могу делать не выходя на улицу, всем советую пройти эти курсы, очень полезные», - рассказывает пенсионерка Нагима Оразбекова.

Занятия будут полезны как новичкам, так и продвинутым пользователям сети. Учебная программа проводится по четырем направлениям: базовые цифровые навыки, электронные государственные услуги, открытое правительство, электронная торговля. Причем с учетом информационной компетенции слушателей в работе с компьютером или мобильными устройствами.

«В основном, к нам приходят пенсионеры, у них горят глаза, им интересны социальные сети. С начала курсов нас посетило почти 400 человек», - рассказывает учитель информатики школы-лицея № 76 Галия Кулшиманова.

Слушатели могут пройти обучение за один день и при этом получить сертификат. Обучиться информационной грамотности можно в учебных заведениях города (школах и колледжах), в центре занятости населения, в центре социального обслуживания и т.д. Курсы продлятся до 3 августа.