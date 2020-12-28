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    10 тысяч человек обеспечит молоком новая ферма в СКО

    28 Декабря 2020, 18:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили новую молочную ферму, на строительство которой инвестор потратил 3,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети аким области Кумар Аксакалов написал , что «это умная и цифровая ферма. Процессы автоматизированы, за счет этого увеличивается производительность труда».

    Ферма находится в селе Чапаево Кызылжарского района. Рабочие места на ней получили 35 человек.

    «Ферма будет производить 3,6 тысячи тонн молока в год. В нашей стране медицинская норма потребления молока на одного казахстанца составляет 340 литров в год. То есть только одна ферма, произведя 3,6 тысячи тонн, обеспечивает молоком 10 тысяч человек в год», - рассказал К. Аксакалов.

    Аким области добавил, что поставленную задачу по строительству 10 молочных ферм в этом году выполнили. Начали строить даже 11. Пять молочных комплексов уже открыли. В следующем году начнут строительство еще 10 ферм. Средства в бюджете предусмотрели.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Сельское хозяйство Общество
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