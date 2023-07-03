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    10 тонн битума загорелось в области Абай

    3 Июля 2023, 14:39

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пульт «101» поступило сообщение, что на асфальтном заводе в селе Шыбынды Аксуатского района горит битум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области Абай.

    По прибытии на место происшествия пожарными было установлено, что на территории завода горели 3 бочки с битумом, общий объем которых составил 10 тонн.

    Вступив в схватку с огнем, пожарные при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание в течении получаса. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область
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