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    10 стран Евросоюза вошли в «красную зону» по коронавирусу

    6 Октября 2020, 14:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Десять стран Европейского союза отнесены в «красную зону» (повышенный уровень) по распространению коронавирусной инфекции, передает наш собственный корреспондент со ссылкой на Европейский центра профилактики и контроля заболеваний.

    Указанный уровень подразумевает, что в данных государствах число подтвержденных случаев по COVID-19 превысило показатель 120 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели.

    После того, как девять стран Евросоюза, включая Бельгию, были «красными» в течение нескольких дней, Великобритания также пополнила данный список.

    В настоящее время динамика заболеваемости в ЕС выглядит следующим образом: Испания (319 случаев на 100 000 жителей), Чехия (303), Франция (245), Нидерланды (231), Бельгия (206), Люксембург (161), Исландия (158), Венгрия (129) и Дания (128) и Великобритания (135).

    Кроме того, еще четыре страны, в которых не преодолен показатель заражаемости в 120 случаев на 100 000 жителей, находятся в зоне риска: Румыния (116), Австрия (114), Словакия (106) и Ирландия (105).

    В этой связи европейские страны предпринимают меры по сдерживанию коронавируса. К примеру, Франция с начала текущей недели ужесточила ряд мер, в том числе закрыв бары и сократив вместимость торговых центров в Париже.

    Германия продлила запрет на проведение больших собраний, таких как спортивные мероприятия и концерты до конца года. Кроме того, прибывающие лица из стран с высоким уровнем риска по КВИ, должны обязательно пройти тест на Covid-19 и выйти на 14-дневный карантин.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Бельгия
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