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    10 современных остановок введут в эксплуатацию в Актау

    28 Февраля 2022, 18:07

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году будут введены в эксплуатацию еще 10 современных остановок. Об этом сообщил аким города Актау Нурдаулет Килыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким отметил, что в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города в прошлом году было установлено восемь остановок.

    «В 2021 году было начато строительство 10 остановок, из них восемь введены в эксплуатацию. В этом году будет установлено 10 остановок. Всего предусмотрено установка 40 остановок. Современные остановки оснащены кондиционерами и системой отопления. А также оборудованы туалетами. Все новые остановки строятся за счет собственных средств индивидуального предпринимателя», - отметил аким города.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Строительство Транспорт Мангистауская область Регионы Казахстана
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