10 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

128 лет назад (1894-1938) родился КОЖАНОВ Султанбек Кожанулы – общественно-политический и государственный деятель, ученый, публицист, редактор, участник борьбы за свободу и независимость единого Туркестана.

Образование получил в Туркестанской четырехгодичной русско-казахской начальной школе, Ташкентской учительской семинарии (не окончил). В 1927 году окончил курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП (б) в Москве.

Политическую деятельность начал будучи учащимся семинарии в подпольной молодежной организации «Кенес». В 1917 году в Ташкенте вместе с М. Шокаем, К. Ходжиковым, К. Болганбаевым, С. Акаевым участвовал в создании туркестанской автономии; выпускал газету «Бирлик туы». В те годы С. Кожанов был избран делегатом Всеказахского съезда, проходившего в Оренбурге. Возглавлял комитет продовольствия. Являясь членом центральной комиссии по борьбе с голодом, организовал в 1918 году специальные места для голодающих в разных районах Туркестана.

В 1919-1920 годах работал заместителем председателя Сырдарьинского уездного комитета, председателем Туркестанского уездно-городского исполнительного комитета, Сырдарьинского областного ревкома. Был секретарем общего собрания казахов Туркестанского края, членом Сырдарьинского областного комитета казахов, а затем и представителем на Всероссийском курултае. В конце 1920 года С. Кожанов был назначен народным комиссаром внутренних дел Туркестанской АССР, в октябре 1921 года – народным комиссаром просвещения Туркестанской АССР. В области просвещения выступал за преподавание на языке местного населения. Внес значительный вклад в развитие печати и национального театра Туркестана. Был организатором создания и выпуска с 1920 года печатного органа Сырдаринского губкома ВКП(б) газеты «Ак жол», был первым редактором этой газеты. В 1920-1924 годы С. Кожанова избирают членом бюро Центрального комитета Туркестанской ВКП (б), заместителем (а с 6 января 1924 года – первым заместителем) председателя Центрального исполнительного комитета Туркестанского Совета, а в 1924-1925 годы он был избран членом Президиума, членом бюро Средне-Азиатского ЦК РКП (б). Проявил себя как государственный деятель в период национально-регионального размежевания в Центральной Азии. В ноябре 1924 года назначен вторым секретарем Казахского обкома РКП (б), а с февраля 1925 года – вторым секретарем Казахского крайкома компартии.

По его предложению І Всесоюзного съезда Советов (1922) восстановил истинное название казахов, исправив искаженное в царский период название «киргиз» на «казах», способствовал переносу столицы из Оренбурга в Акмечеть (ныне – Кызылорда). Благодаря настойчивости С. Кожанова в Казахскую АССР, образованную в составе Туркестанской республики, вошли Каракалпакия, Сырдарьинская область, Мырзакольский, Бостандыкский, Чирчикский округи. В ноябре 1925 года Кожанов был приглашен в ЦК ВКП(б) и в должности ответственного инструктора по национальным республикам был направлен на Кавказ, в 1928 году – в Ташкент, где организовал отделение ВАСХНИЛ. В 1929 году С. Кожанов был в числе организаторов Средне-Азиатского хлопково-ирригационного политехнического института и стал его первым ректором. В 1929-1931 годы работал директором Средне-Азиатского хлопкопрядильного комбината. В 1931-1932 годах работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1934 году – уполномоченный представитель Ташкентского комитета народного контроля, в Средней Азии первый заместитель директора треста «Узбекхлопок», снова заместитель уполномоченного комиссии народного контроля Советов по Узбекистану.

16 июля 1937 года был арестован. 8 февраля 1938 года приговорен к смертной казни и 10 февраля расстрелян в московской Бутырской тюрьме. В 1957 году – посмертно реабилитирован.

83 года назад (1939) родился АЙТАЛЫ Амангельды Абдрахманулы – казахстанский общественный деятель, доктор философских наук, профессор.

Родился в Астраханской области (РФ). Окончил Гурьевский государственный педагогический институт, учитель русского языка и литературы казахской средней школы (1964).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов (1957); ассистент в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1967-1968); преподаватель, заведующий кафедрой, доцент, декан, проректор Актюбинского педагогического института (1968-1995); проректор негосударственного института «Дуние» (1995-1996); советник заместитель акима Актюбинской области, заведующий кафедрой философии и культурологии Актюбинского университета им. Х. Жубанова (1996-1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва (2004-2007); профессор кафедры социологии Казахского гуманитарно-юридического университета (с 2007 года).

Награжден орденами «Знак почета», «Парасат» (2001), «Барыс» ІІІ ст.; медалями Республики Казахстан; нагрудным знаком «За вклад в развитие науки РК» МОН РК (2009); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

74 года назад (1948-2007) родился ОМАРОВ Шарип Омарович – государственный и общественный деятель Республики Казахстан, один из создателей и солист вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан» (бас-гитара, 1967-1974).

Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский политехнический институт (совр. Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева), Алматинский государственный университет имени Абая (ныне – Казахский национальный педагогический университет имени Абая).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комитета комсомола КазПТИ, секретарь Советского райкома, секретарь Алматинского горкома ЛКСМ Казахстана; начальник главного управления по иностранному туризму КазССР (1985-1987); заведующий отделом зарубежных связей Центрального комитета Компартии Казахстана (1987-1988); первый заместитель главы администрации города Алматы (1994-1995); депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1999-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Чешской Республике (2004-2007).

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, почетный гражданин штата Небраска и города Линкольн (США) награжден орденами «Парасат», «Содружество», медалями.

65 лет назад (1957) родился ИЗБАСТИН Темиртай Рымтаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Болгария.

Родился в Павлодарской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт (1980); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, юриспруденция (2008); Международные дипломатические курсы в Дипломатической академии МИД России (1999); Софийский университет, Болгария (2015).

Трудовая деятельность: работал в посольствах Казахстана в Венгрии и Китае (1994-1997); консул РК в городе Дюссельдорф-Мейрбуше, ФРГ (1997-2001); консул, советник посольства РК в Австрии (2002-2005); начальник управления, заместитель директора, исполняющий обязанности директора департамента консульской службы МИД РК (2005-2009); руководитель дипломатической миссии Казахстана в Болгарии (2009-2019).

На занимаемой должности – с ноября 2019 года.

47 лет назад (1975) родился САРЫМ Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, история (1997).

Трудовая деятельность: главный инспектор, советник главного управления архивами и документацией РК; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований; специалист, главный специалист, заведующий отделом департамента внутренней политики, заместитель директора департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК; директор департамента внутренней политики Атырауской области; заведующий сектором Администрации Президента РК; пресс-секретарь, советник партии «Ак жол»; советник сопредседателя партии «Нагыз Ак жол»; заместитель главного редактора газеты «Жас Алаш»; руководитель фонда Алтынбека Сарсенбайулы; советник директора Национальной библиотеки Республики Казахстан (2017-2018); вице-президент Казахстанской ассоциации политических исследований; советник министра общественного развития РК (с 2018 года); член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); член Национального курултая при Президенте РК (с 2022 года).

На занимаемой должности – с января 2021 года.

Награжден медалями «Ерең еңбегі үшін» (2020), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), золотой медалью общества «Бірлік» Ассамблеи народов Казахстана.

46 лет назад (1976) родился АЙТАЕВ Ренат Курметжанович – руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в городе Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.М. Серикбаева, инженер-экономист (1998); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела мониторинга промышленных предприятий управления статистики Восточно-Казахстанской области (1999-2000); ведущий, главный специалист департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов РК (2000-2002); начальник отдела таможенных доходов департамента доходов и контрактов (2002-2003); начальник управления Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2003-2008); и.о. директора, директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2009); директор департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и торговли РК (2009-2010); директор департамента индустриальной политики Министерства индустрии и торговли РК (04.2010-06.2010); заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (06.2010-10.2010); заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2010-2017); уполномоченный по этике по канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан – заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2017-2019); заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности – с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013); медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III ст. (2015).

45 лет назад (1977) родился УМБЕТОВ Кайрат Жарылкасынович - заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

Родился в городе Чирчике Ташкентской области. Окончил Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище (1994); Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы, стратегический менеджмент в военном деле (2018).

Трудовая деятельность: проходил службу от командира противотанкового взвода 1 парашютно-десантного взвода до командира маневренной группы МО Республики Узбекистан (1998-2001); командир первой роты оперативного назначения батальона на БТР, командир батальона воинской части 6506 (2002-2007); командир воинской части 5512 (2009-2010); командир воинской части 6679 (2010-2011); командир воинской части 5518 (2013-2014); начальник штаба – первый заместитель командира воинской части 6505 (2014-2016); заместитель начальника главного управления боевой подготовки, заместитель начальника главного оперативного управления главного командования Национальной гвардии (2016-2018); командир воинской части 6506 (2018-2020); первый заместитель командующего – начальник штаба регионального командования «Батыс» (2020-2022).

На занимаемой должности – с мая 2022 года.

Награжден орденом «Отан»; медалями «За безупречную службу» II, III ст., юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл». Удостоен почетного звания Народного героя Казахстана с вручением знака особого отличия «Золотая звезда», победитель проекта «100 новых лиц Казахстана».