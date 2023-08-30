10 семей получили ключи от квартир в Шаре

ШАР. КАЗИНФОРМ - В области Абай многодетные матери и граждане из социально-уязвимых слоев населения стали обладателями новых квартир в городе Шаре, передает МИА «Казинформ».

В квартирах площадью 60 квадратных метров созданы все необходимые условия. Выделенная территория удобна для развития подсобного хозяйства.

В перспективе, в этой части города планируется сформировать небольшой микрорайон, в котором продолжится строительство жилья такого типа.

Аким Жарминского района Жаркынбек Байсабыров поздравил собственников квартир с новосельем.

Жительница города, многодетная мать, обладательница серебряной медали Айгуль Кайраханова, а также руководитель подрядной организации ТОО «Жарма Курылыс-Газ» Динара Исабаева выразила благодарность и обратилась к присутствующим с теплыми пожеланиями.

В рамках нацпроекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» в городе завершено строительство 5 двухквартирных жилых домов, многодетные матери и граждане из социально-уязвимых слоев населения стали обладателями новых квартир.