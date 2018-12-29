10 самых важных событий 2018 года для казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В канун наступления Нового года, МИА «Казинформ» подводит итоги года уходящего и представляет свою версию 10 самых важных для страны событий 2018 года.

Председательство в Совете безопасности ООН







В январе 2018 года Казахстан впервые вступил в права председателя Совета безопасности ООН. В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов. Так, 18 января прошел тематический брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Нурсултана Назарбаева. Кроме того, состоялись министерские дебаты на тему построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии. Также прошли плановые мероприятия по ситуации на Ближнем Востоке и Кипре, в Демократической Республике Конго, Колумбии, Дарфуре (Судан), в Западной Африке и Сахеле, Ливии, Мали, Сомали и Южном Судане, по деятельности регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также поездка членов Совбеза ООН в Вашингтон для встречи с руководством США.



Первое «золото» Паралимпиады







Лыжник Александр Колядин завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль зимних Паралимпийских игр. В соревнованиях, проходивших в корейском Пхенчхане, он был лучшим в спринте на 1,5 км классическим стилем стоя. Александр Колядин родился в 1973 году в Костанайской области. В 1997-м году получил III степень инвалидности - протез на правой ноге. В 2013 году начал заниматься лыжными гонками.



Инициатива Президента РК «7-20-25»





Выступая на совместном заседании палат Парламента РК, Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил новую ипотечную программу «7-20-25». Благодаря этой программе каждый работающий казахстанец имеет возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям: cтавка вознаграждения по кредиту - не более 7% в год, первоначальный взнос - не более 20%. Срок кредита 25 лет. Запуск программы состоялся в июле, тогда же были выданы первые ипотечные займы. На сегодняшний день одобрено более 3 тысяч заявок по программе. Кроме того, для госслужащих выпустят 50 тысяч жилищных сертификатов на 1 млн тенге, для снижения первоначального взноса.



Создание Туркестанской области







В июне, указом Президента РК за городом Шымкент был закреплен статус города республиканского значения. Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек. Областным центром стал город Туркестан. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.



Презентация МФЦА





В июле 2018 года с участием Главы государства прошла официальная презентация Международного финансового центра «Астана». В МФЦА уже зарегистрировано 55 компаний, а до 2020 года планируется увеличить их количество до 500. Финансовый центр сотрудничает с крупными финансовыми институтами - Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, новым Банком развития стран ШОС. Во время открытия, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития. В перспективе МФЦА должен стать главным финансовым хабом региона и войти в число ведущих финансовых центров Азии. Старт первым торгам на бирже МФЦА, в ноябре, также дал Президент Нурсултан Назарбаев.



Празднование 20-летия Астаны





В этом году казахстанцы широко и ярко отпраздновали 20-летие столицы. Празднование юбилея Астаны включало в себя множество мероприятий во всех регионах, которые начались задолго до 6 июля и продолжались до конца года. План мероприятий по празднованию 20-летия столицы включал в себя более 100 уникальных проектов, которые были реализованы как в Астане, так и в регионах.



Поражение Геннадия Головкина





Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере в бою против мексиканца Сауля Альвареся. Это была их вторая встреча. Первый бой завершился ничьей. Второй бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов. Решением большинства судей победил Альварес. После этого боя мексиканец стал новым чемпионом мира WBA/WBC/IBO в среднем весе. Отметим, что, несмотря на своё поражение, Геннадий Головкин не потерял признание среди казахстанцев и уважение среди мировых боксеров.



Лишение лицензии сразу у трех банков





В 2018 году регулятор отозвал лицензии сразу у трех казахстанских банков: Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны. Нацбанк принял это решение за систематическое нарушение банками различных требований. Доля Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны по активам составляют 0,9%, 0,3% и 1% соответственно. Лишение лицензий этих банков не несет рисков для других финансовых организаций. Вместе с тем, лишенные лицензии банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов.



Статья Президента РК «Семь граней Великой степи»





В ноябре вышла в свет статья Президента «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи»). В статье Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд предложений. В частности, Главой государства было предложено создать отдельную программу для сбора архивных данных - «Архив - 2025», возродить образы выдающихся личностей Великой степи, провести в 2019 году в Астане Всемирный конгресс тюркологов. Открыть Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала», создать «Антологию степного фольклора». В ближайшее время, по мнению Главы государства, необходимо запустить в производство специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана.



Дебют Данэлии Тулешовой на Детском Евровидении -2018







В нынешнем Детском Евровидении участвовали юные конкурсанты из 20 стран. Для Казахстана это был дебют на конкурсе такого высокого уровня. Нашу страну представляла талантливая Данэлия Тулешова. Жюри детского конкурса поставило казахстанку на 8 место, отдав ей 68 баллов. По итогам голосования телезрителей казахстанка набрала 103 балла, это 3-е место по зрительскому голосованию. По сумме голосов зрителей и жюри наша соотечественница стала 6-й, набрав 171 балл.